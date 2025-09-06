Головна Країна Політика
Генерал відсудив у Безуглої 1 гривню

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генерал відсудив у Безуглої 1 гривню
Згідно з рішенням суду, Мар'яна Безугла має не лише виплатити символічну компенсацію, але й покрити судові витрати
колаж: glavcom.ua

Генерал ЗСУ Зубанич виграв суд у Мар’яни Безуглої: нардепу присудили 1 гривню компенсації

Київський апеляційний суд зобов’язав народну депутатку Мар'яну Безуглу виплатити бригадному генералу Олегу Зубаничу компенсацію в розмірі 1 гривні. Судове рішення було ухвалене у справі про захист честі та гідності військового. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Позов до суду генерал Зубанич подав після публікації Безуглої в січні 2024 року. У своїх дописах нардепка звинувачувала командира 10-го армійського корпусу у великих втратах у лавах ЗСУ. Крім того, за даними судових документів, Безугла також заявляла, що Зубанич нібито провалив оборону Харківської області у 2022 році та призвів до втрати міста Лисичанська.

Генерал відсудив у Безуглої 1 гривню фото 1
скріншот

Згідно з рішенням суду, Мар'яна Безугла має не лише виплатити символічну компенсацію, але й покрити судові витрати:

  • 24 081,50 гривень за проведення експертного дослідження.
  • Понад 6,3 тисячі гривень судового збору.

Зазначається, що суд не став розглядати скаргу адвоката Безуглої через несплату судового збору. Олег Зубанич також вимагає, щоб нардепка спростувала неправдиву інформацію, яку вона поширила на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що подасть до суду через рішення комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис депутатки.

Раніше регламентний комітет Ради підтримав постанову про вилучення нардепки Марʼяни Безуглої із засідання Ради. Причиною цьому, за словами нардепа Ярослава Железняка, стало порушення регламенту та антисоціальна поведінка Безуглої.

Теги: Мар'яна Безугла військові суд

