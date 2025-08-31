В Індонезії тривають протести, які розпочалися у п’ятницю: вбито щонайменше три людини та зруйновано десятки будівель

Президент Індонезії Прабово Субіанто скасував заплановану поїздку до Китаю для участі в міжнародному саміті. Причиною стало зростання напруги в країні, де цього тижня спалахнули насильницькі протести, що призвели до загибелі людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами державного секретаря Прасетьо Хаді, президент вирішив особисто контролювати ситуацію в країні та шукати найкраще рішення.

фото: Reuters

Протести загострилися в п'ятницю, 29 серпня, коли в результаті сутичок загинуло щонайменше троє людей та було зруйновано десятки громадських закладів. Початково демонстрації були викликані зростанням невдоволення через ситуацію із зайнятістю та заробітною платою. Гнів демонстрантів посилився після того, як ввечері 28 серпня водія мотоцикла-таксі задавила поліцейська броньована машина.

фото: Reuters

Зокрема, в місті Макассар загинуло троє людей, коли протестувальники підпалили будівлю регіонального парламенту. У Джакарті протестувальники атакували поліцейські відділки та пограбували будинок законодавця Ахмада Сахроні.

фото: Reuters

Начальник Національної поліції Лістьо Сігіт Прабово заявив, що президент наказав вжити «жорстких заходів» проти «анархічних дій». Він зазначив, що демонстрації порушують закон через підпали та напади на державні установи.

Також зазначається, що протести відбуваються на тлі економічних проблем в Індонезії. Кількість звільнених працівників за першу половину 2025 року зросла на 32%, а споживчі витрати різко скоротилися.

Участь у саміті в Китаї мають взяти російський диктатор Володимир Путін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та лідер Малайзії Анвар Ібрагім.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.