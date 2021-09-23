Тисячі мешканців Львівщини можуть залишитися без газу

Заборгованість споживачів газу склала понад один млрд грн

У мешканців Львівської області зростають борги за газ перед «Львівгазом». Станом на початок вересня заборгованість склала понад один млрд грн. Про це інформує ТОВ «Львівгаз збут».

Постачальник блакитного палива повідомив, що починається антиборгова кампанія. Великих боржників відключатимуть від газопостачання.

Закон дозволяє відключати газ споживачам, якщо вони не здійснили оплату упродовж 10 днів після терміну, визначеного в договорі. Незважаючи на це, за таку маленьку прострочку нікого не відключатимуть.

Ризик залишитись без газу є в тих громадян, які не платили понад два місяці. Загалом таких споживачів орієнтовно 308 тисяч. Під час карантину борги повертали через суд. У 2021 році повідомлення про передачу справи до суду отримали 70 тис. боржників. Їх внесли до черги на відключення газу.

До слова, газове свавілля, яке чинить у Європі «Газпром», може зупинити взаємодія українського уряду з Євросоюзом.

Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

У відповідь прессекретар президента Росії заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.