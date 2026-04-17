Польські прикордонники вилучили в українки купюру, що «випромінювала» радіацію

glavcom.ua
Польські митники виявили радіоактивні долари у пасажирки з України
фото: RMF24

У громадянки України на пункті пропуску «Медика» було виявлено $100 з високим рівнем радіації

На пункті пропуску «Медика» польські прикордонники виявили джерело потужного радіоактивного випромінювання у багажі 54-річної громадянки України. Як з’ясувалося пізніше, «фонила» звичайна банкнота номіналом $100. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію RMF24.

Повідомляється, що під час планового проходження контролю спрацював радіометричний сигнал на спеціальних воротах. Система зафіксувала значне перевищення рівня радіації, що змусило правоохоронців провести детальний огляд.

Жінка намагалася ввезти до Польщі суму майже $10 000. Жінка пояснила, що гроші мали бути використані для придбання автомобіля. Прикордонники почали перевіряти кожну купюру окремо і швидко знайшли «винуватицю» тривоги.

За результатами аналізу встановлено, що на купюрі був присутній ізотоп, який застосовується з медичною метою. Небезпечну банкноту вилучили та помістили у спеціальний захисний контейнер. Для уточнення обставин фахівці проконсультувалися із Національним агентством з атомної енергетики.

Після такої історії жінці просто відмовили у в'їзді до Польщі.

«Главком» писав, що польські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перевозили через кордон 12 росіян. Затримання відбулося 31 березня в польському місті Сянок під час звичної перевірки транспорту на кордоні зі Словаччиною. Прикордонники зупинили автобус, всередині якого сиділи 12 громадян РФ, яких перевозили двоє українців.

З’ясувалось, що у всіх росіян немає документів, тому вони не можуть законно перетинати польсько-словацький кордон або перебувати у Польщі. Правоохоронці також установили, що росіяни подавали заявки на проживання в Угорщині й повинні були перебувати там без права на виїзд.

