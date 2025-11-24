У Києві 11-річна дитина викинула сусідського кота з багатоповерхівки. Поліція відреагувала

Інцидент жорстокого поводження з твариною стався у Святошинському районі Києва

Поліція Києва відреагувала на інформацію в соцмережах щодо жорстокого поводження з твариною в одному з районів столиці. Повідомлялося, що 11-річний хлопець викинув кота з вікна багатоповерхівки. Про це правоохоронці розповіли у Facebook, інформує «Главком».

У повідомленні поліції зазначається, що правоохоронці наразі працюють на місці подій та проводить перевірку щодо інциденту. Також поліціянти спілкуються з неповнолітнім хлопцем та його батьками. «За вказаним фактом триває перевірка, вирішується питання щодо правової кваліфікації події», – повідомили в поліції.

Відомо, що напередодні в соціальних мережах з’явилася інформація про те, що 11-річний школяр викинув кота своєї сусідки з вікна багатоповерхівки у Святошинському районі. Через отриманні травми під час падіння кіт загинув. Це підтвердили у поліції.

Раніше «Главком» писав, що в Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна багатоповерхівки. Про інцидент до поліції повідомили свідки, які помітили на землі собаку біля підʼїзду будинку на вулиці Данила Щербаківського, яку викинули з вікна. Згодом Шевченківська окружна прокуратура міста Києва повідомила 38-річній жінці підозру в жорстокому поводженні з твариною. Вона викинула 7-місячне цуценя фокстер’єра із вікна багатоповерхівки.

Повідомлялося, що на Київщині чоловік повісив на паркані власного собаку. У селі Пилипча, що на Білоцерківщині, поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною. Місцевий житель повісив власного собаку, про що правоохоронцям повідомив свідок. Правоохоронці з’ясували, що господарем території являється 59-річний чоловік, якого також опитано на місці події. Собака на момент огляду поліцейськими вже був мертвий.