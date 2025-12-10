У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)

Росіяни завербували школярку та змусили її зробити саморобний вибуховий пристрій

У Житомирі 16-річна дівчина хотіла підірвати бомбу в житловому кварталі міста. Теракту посеред міста вдалося запобігти завдяки роботі Контррозвідки Служби безпеки та Національній поліції. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення СБУ.

Як повідомляє СБУ, інцидент стався 10 грудня, у середу. Напередодні школярку намагалися завербувати російські спецслужби, коли вона перебувала у Бердичеві. На росіян дівчина натрапила в інтернеті під час пошуку «легкого заробітку» в телеграм-каналах.

Врешті куратор з Росії запропонував школярці приїхати до обласного центру та пожити там декілька днів на орендованій квартирі. «Перебуваючи в тимчасовій оселі, юначка мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією рашистів. Серед іншого, вона мала «підсилити» його металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації», – йдеться в повідомленні СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція запобігли теракту у Житомирі фото: СБУ

Після цього за інструкцією російського спецслужбіста дівчина мала заховати бомбу у вогнегасник та залишити його в парку у визначеному місці. Однак Служба безпеки та Національна поліція встигли запобігти теракту. «Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину», – повідомили в СБУ.

Нині співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією займається проведенням комплексних заходів. Служби закликають підлітків повідомляти про будь-які вербування у чат-бот «Спали» ФСБшника».

Раніше «Главком» писав про те, що Служба безпеки та Національна поліція викрили двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які на замовлення РФ вчиняли підпали на Буковині. За матеріалами справи, фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.

Як встановило розслідування, зловмисники за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України разом із правоохоронцями Литви викрили ще одного російського військового, причетного до катувань іноземного волонтера у тимчасово окупованому Мелітополі. Зазначається, що злочинця було викрито в межах роботи міжнародної слідчо-оперативної групи.