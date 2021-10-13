Третина українців не вірять у Бога, а молодь вважає – наука перемагає релігію

Лише 13% опитаних вважають, що ані Бога, ані жодних інших містичних сил не існує

Двоє з п'яти українців не вірять в існування в Бога – вони переважно вірять у інші вищі матерії або містичні сили. Про це свідчать результати опитування Центру дослідження суспільства Національної суспільної телерадіокомпанії, повідомляє «Детектор медіа».

Як показало дослідження, загалом у Бога вірить 61% дорослих українців. Інші ввірять у дух чи силу (20%), карму (5%) або навіть реінкарнацію (1%). Водночас 13% опитаних заявили, що ані Бога, ані духу чи життєвої сили не існує.

Крім того, 21% дорослого населення (зокрема, 31% віруючих та 6% невіруючих) вважає, що релігія завжди перемагає в конфлікті з наукою.

Тим часом, 78,8% притримуються протилежної думки, серед них 69% віруючих і 94% невіруючих виступають проти.

Також опитування показало, що третина молоді (до 29 років) вважає, що науковець не може дійсно вірити в Бога. Серед людей похилого віку таких значно менше – лише 5%.

Читайте також: