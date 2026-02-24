Головна Світ Політика
Посланець Трампа анонсував зустріч з Умєровим та тристоронні переговори

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Посланець Трампа анонсував зустріч з Умєровим та тристоронні переговори
Посланець Трампа допустив, що Умєров може прилетіти на переговори у США після зустрічі у Швейцарії
фото: АР

Американська, російська та українська делегації можуть провести наступний раунд переговорів протягом 10 днів

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що планує разом зятем Трампа Джаредом Кушнером провести зустріч у Женеві з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Про це Віткофф сказав під час заходу YES Meeting, пише «Главком».

За словами Віткоффа, цього тижня американська делегація працюватиме в Женеві з іранською стороною, тоді ж може відбутись й зустріч з Умєровим. 

Посланець Трампа допустив, що Умєров може прилетіти на переговори у США після зустрічі у Швейцарії. Після узгодження контактів з українською стороною, як каже Віткофф, може відбутись тристороння зустріч між США, Україною та Росією.

Віткофф зазначив, що американська, російська та українська делегації можуть провести наступний раунд переговорів протягом 10 днів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що перед кожним раундом мирних перемовин дає українській делегації дуже чіткі директиви.

Нагадаємо, останні переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися 18 лютого. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». Також Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину. 

На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

