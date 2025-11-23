23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 23 листопада 2025 року: День боротьби з безкарністю та День пам’яті святителя Амфілохія, історія та прикмети

23 листопада 2025 року у світі відзначають День боротьби з безкарністю. Цього дня православна церква вшановує пам'ять святого святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. Ця дата також знаменується важливими подіями у світовій історії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день боротьби з безкарністю

23 листопада відзначається Міжнародний день боротьби з безкарністю. Його запроваджено у 2009 році Міжнародною асоціацією IFEX, що була заснована у 1992 році у Монреалі з метою захисту свободи слова. На сьогодні до її складу належать більш ніж 70 організацій з багатьох країн світу. 23 листопада обрано тому, що цього дня на Філіппінах у місті Ампатуан було викрадено та знищено 58 людей, серед яких 32 журналісти та представники ЗМІ. Метою ініціаторів дня боротьби з безкарністю є привернення уваги до проблем тих, хто зазнав погроз або тиску за використання свого права на свободу голосу. Також члени асоціації наголошують, що замовчування випадків насильства породжує безкарність та провокує наступні беззаконні дії. Вони наводять факти, згідно з якими 90% випадків вбивств журналістів за останнє десятиліття залишилися нерозкритими, а їхні кати та вбивці й досі залишаються непокараними.

Всесвітній день акварелі

23 листопада – знаменна дата для художників-акварелістів по всьому світі. Адже в цей день відзначається Всесвітній день акварелі, започаткований відомим мексиканським художником Альфредо Гуаті Рохо. Можна сказати, що цей митець все своє життя присвятив живопису в техніці акварелі та його популяризації у світі. Всесвітній день акварелі відзначається з 1991 року завдяки зусиллям аквареліста Альфредо Гуаті Рохо. Рохо палко вірив, що акварель може передати красу світу так само яскраво, як і олійні картини. До втручання Рохо багато хто відсував акварель на узбіччя, вважаючи її придатною лише для «дитячих малюнків». Але сьогодні вона займає гідне місце, а художники з усього світу цінують її чарівність.

Міжнародний день імідж-консультанта

23 листопада – міжнародне професійне свято імідж-консультантів – Міжнародний день імідж-консультанта. Консультанти з іміджу кожен день долучаються до життя багатьох людей: додають впевненості в важкі моменти життя, розкривають особистість, дістаючи на поверхню внутрішнє «наповнення», навчають нас та переконують, що справжня краса є в кожній людині.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Амфілохія

Святитель Амфілохій, єпископ Іконійський (IV ст.): Він був другом Василія Великого та Григорія Богослова. Амфілохій прославився своєю боротьбою проти аріанської єресі та захистом православної віри. Його проповіді були потужним інструментом для утвердження віровчення, а його життя було прикладом святості та аскетизму.

Народні вірування та прикмети

За народним календарем цей день часто називали «Єгорій» або «Свято Амфілохія». Прикмети вказували на майбутню погоду:

Якщо на Амфілохія стоїть тепла погода – зима буде сніжна та м'яка.

Якщо навколо місяця видно туманне коло – чекайте на сильний мороз.

Сильний вітер цього дня віщує швидке похолодання та хуртовини.

Якщо горобці активно збирають пух і утеплюють гнізда – скоро вдарять сильні морози.

Історичні події

1917 рік – Олександр Немітц направляє телеграму генеральному секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР;

1938 рік – Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1956 рік – перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія);

1994 рік – під час експедиції спортсменів альпіністського клубу «Одеса» в Гімалаї було встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів);

1996 рік – офіційне закінчення першої російсько-чеченської війни;

2003 рік – внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварднадзе подає у відставку;

2007 рік – починає роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання;

2022 рік – Росія була визнана країною-«спонсором тероризму».

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Сергій, Федір, Ганна.