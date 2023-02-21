Ціни на моркву та цибулю зросли: скільки коштують у супермаркетах

За місяць ціни на моркву зросли до 43%, на цибулю – до 30%

Повномастабне вторгнення РФ в Україну відчутно позначилося на цінах деяких продуктів харчування. На тлі постійних відключень електроенергії багатьом супермаркетам довелося витратитися на генератори, що невідворотно потягнуло за собою підвищення вартості споживчого кошика. Зокрема, подорожчала морква та цибуля. Про це пише видання AgroTimes, посилаючись на дані власного моніторингу.

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Так, за місяць ціни на моркву зросли до 43%, на цибулю – до 30%. Ціна на цибулю наближається до позначки $1 за кілограм, морква подорожчала до $0,5-07 за кілограм.

За даними видання, на найбільшому оптовому ринку заходу України «Шувар» (Львів) ціни на моркву за місяць зросли з 15-16 грн/кг до 20-28 грн/кг, тобто на 33-43%.

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Цибуля за цей же час подорожчала з 27-30 грн/кг до 35-38 грн/кг – тобто на 26-30%. Також подорожчала капуста – з 5-9 грн/кг до 8-9 грн/кг.

Не змінилася ціна на буряк, цей овоч коштує так само, як і раніше, 5-8 грн/кг. Також стабільно низькою залишається ціна на картоплю – 4-5 грн/кг. Часник так само не подорожчав – 100-120 грн/кг.

Нагадаємо, що ціни на м'ясо та сало також змінилися, але в даному випадку – на краще.

Також раніше повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.