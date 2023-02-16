Ціни на м'ясо та сало змінилися: скільки коштують продукти

Великі мережі супермаркетів встановили нові ціни на свинину та сало у лютому

В Україні на тлі масового подорожчання продуктів подешевшали м'ясо та сало. Про це свідчать нові дані Мінфіну.

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Так свиняча грудинка у січні продавалася по 174,81 грн. за кілограм, а вже в лютому її ціна впала до 166,54 грн. У деяких супермаркетах її можна купити ще дешевше – по 154 грн. за кілограм. Ошийок також подешевшав, але не так сильно: у минулому місяці він коштував 197,44 за кілограм, а зараз він продається по 197,03. У Варусі це м'ясо ще дешевше – по 179,90 за кілограм.

Підчеревок минулого місяця продавали по 165,13, а зараз – по 161,71 за один кілограм. У супермаркетах можна знайти ще дешевше – усього по 152,95. Ребра подешевшали з 165,90 за кілограм до 160,96. Шашличне м'ясо продають у середньому по 172,45, а в січні воно коштувало дорожче – 187,60 за кілограм.

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Курятина, навпаки ж, подорожчала. Курячі гомілки за місяць подорожчали з 71,15 до 72,45 за кілограм. Філе також зросло у ціні – з 138,38 за кілограм до 141,27. А ось курячі стегна стали доступнішими. Нині їх можна купити в середньому по 87,45. Минулого місяця один кілограм курячих стегон коштував 97,75.

Вартість домашнього сала за місяць не змінилася. І в січні, і в лютому його середня ціна становила 189 за кілограм. А ось солоне сало значно подешевшало. Якщо на початку року його можна було купити по 270,20, то зараз один кілограм коштуватиме 237,15.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.