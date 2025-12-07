Трамп може відмовитися від мирного процесу щодо України: старший син президента США зробив заяву

На пряме запитання, чи може президент США «відійти від питання України», Трамп-молодший відповів ствердно

Дональд Трамп-молодший назвавши позицію президента «непередбачуваною»

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від участі в зусиллях, спрямованих на досягнення миру в Україні. Як інформує «Главком», про це Дональд Трамп-молодший сказав в інтерв’ю ведучій світових новин Yalda Hakim під час виступу на заході в Катарі.

На пряме запитання, чи може президент США «відійти від питання України», Трамп-молодший відповів ствердно, проте дещо додав.

«Я думаю, що він може. Гарне в моєму батькові та унікальне в моєму батькові – ви ніколи не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний», – сказав старший син Трампа.

Провівши паралель з оголошеною його батьком «війною» проти наркокартелів, Трамп-молодший заявив, що банди, які завозять до США нелегальні наркотики, становлять «значно серйознішу й безпосередню загрозу для Америки, ніж будь-що, що відбувається в Україні чи Росії».

Хоча, за його словами, він не вважає, що Україну буде «полишено», він підкреслив, що «американське суспільство не має апетиту до нескінченних війн і подальшого фінансування українських військових зусиль».

Раніше спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що процес укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни нібито наближається до завершення.

Днями, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне.

За словами диктатора, Європа сама себе вивела з врегулювання війни в Україні, а тепер заважає адміністрації президента США Дональда Трампа досягти миру.