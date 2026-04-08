Міноборони запровадило відстрочку для контрактників 18-24: деталі

Після служби вони отримають рік без призову, але за однієї умови

Військовослужбовці віком 18-25 років, які проходять службу за річним контрактом, отримають гарантовану відстрочку від призову після звільнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова.

скріншот: Михайло Федоров/Telegram

За словами Федорова, Міністерство оборони разом із парламентським Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювали відповідну постанову, і норма вже повністю реалізована.

Йдеться про військових, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення. Для них передбачена відстрочка строком на 12 місяців.

«Військовослужбовці за Контрактом 18-25 отримують гарантовану відстрочку після служби», – зазначив Михайло Федоров.

У Міноборони уточнили, що протягом цього періоду повторний призов можливий лише за згодою самого військового. За словами міністра, уряд уже затвердив механізм оформлення відстрочки, що дозволяє застосовувати це рішення на практиці.

Він підкреслив, що такий підхід має стати основою для формування сучасної професійної армії, де служба є свідомим вибором громадян.

Нагадаємо, що ситуація з мобілізацією в Україні за останні місяці покращилася, і Сили оборони зараз у кращому становищі, ніж торік. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів позитивну динаміку забезпечили кращий рекрутинг і вдосконалення самого процесу мобілізації, хоча роботи в цьому напрямку ще залишається багато. Він також наголосив, що влада не планує знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років чи змінювати правила виїзду для чоловіків 18-23 років.