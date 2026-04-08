Міноборони запровадило відстрочку для контрактників 18-24: деталі

Кабмін затвердив відстрочку для контрактників 18-24 після служби
Після служби вони отримають рік без призову, але за однієї умови

Військовослужбовці віком 18-25 років, які проходять службу за річним контрактом, отримають гарантовану відстрочку від призову після звільнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова.

За словами Федорова, Міністерство оборони разом із парламентським Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювали відповідну постанову, і норма вже повністю реалізована.

Йдеться про військових, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення. Для них передбачена відстрочка строком на 12 місяців.

«Військовослужбовці за Контрактом 18-25 отримують гарантовану відстрочку після служби», – зазначив Михайло Федоров.

У Міноборони уточнили, що протягом цього періоду повторний призов можливий лише за згодою самого військового. За словами міністра, уряд уже затвердив механізм оформлення відстрочки, що дозволяє застосовувати це рішення на практиці.

Він підкреслив, що такий підхід має стати основою для формування сучасної професійної армії, де служба є свідомим вибором громадян.

Нагадаємо, що ситуація з мобілізацією в Україні за останні місяці покращилася, і Сили оборони зараз у кращому становищі, ніж торік. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів позитивну динаміку забезпечили кращий рекрутинг і вдосконалення самого процесу мобілізації, хоча роботи в цьому напрямку ще залишається багато. Він також наголосив, що влада не планує знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років чи змінювати правила виїзду для чоловіків 18-23 років.

Читайте також:

Читайте також

Відповідно до закону, військовослужбовці віком від 18 до 25 років після звільнення залишаються в резерві ЗСУ
«Контракт 18-24». Зеленський підписав закон про відстрочки
9 березня, 16:59
Повістки вручатимуть особисто під підпис громадянина
У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера
11 березня, 18:23
Люди блокують машину військових
На Волині натовп заблокував військових посеред села (відео)
18 березня, 16:51
У «Резерв+» не можна буде отримати послуги деякий час
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: названо дату та час
20 березня, 11:42
За словами Жоріна, лише системні зміни в ЗСУ можуть дати Україні перевагу на полі бою
Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги
22 березня, 21:15
Знищення живої сили противника залишається важливою складовою війни на виснаження, однак не є єдиним фактором перемоги
Чи можуть у Росії закінчитися солдати? Експерти проаналізували втрати окупантів
22 березня, 17:59
Безпілотники упали неподалік Коувола, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією
У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські
29 березня, 17:51
Навчання військових у полку «Скеля»
Вище військове командування перевіряє дії полку «Скеля» біля Покровська
2 квiтня, 15:04
Спрощення процедури полегшить роботу військовослужбовцям, які займалися обліком і списанням майна
Уряд спростив списання знищеного військового майна
2 квiтня, 17:27

Яке релігійне свято відзначається 9 квітня 2026: традиції та молитва
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

