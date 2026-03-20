На кордоні з Польщею запрацювали мобільні сканери зі штучним інтелектом

На українсько-польському кордоні у тестовому режимі запрацювали чотири нові мобільні сканери для перевірки транспорту. Про це повідомляє Державна митна служба, пише «Главком».

Обладнання вже використовують у пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Краківець». Після завершення реконструкції пункту пропуску «Шегині» сканери планують запустити і там.

Нові системи оснащені штучним інтелектом, який автоматично аналізує зображення, виявляє потенційні ризики та допомагає знаходити приховані товари. Це дозволяє мінімізувати вплив людського фактору та підвищити ефективність митного контролю.

фото: Державна митна служба

Сканери можуть перевіряти як вантажні автомобілі, так і легкові авто та мікроавтобуси, що робить їх універсальними для різних типів транспорту.

Очікується, що використання нового обладнання значно скоротить час перевірок і збільшить пропускну спроможність пунктів пропуску, особливо в періоди підвищеного навантаження.

Постачання сканерів здійснено в межах угоди між урядами України та Польщі. Обладнання вироблене американською компанією Varex Imaging, продукція якої використовується у понад 150 країнах світу.

До слова, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили місцевого жителя, який намагався незаконно ввезти в Україну з Республіки Польща підакцизні товари з приховуванням від митного контролю.