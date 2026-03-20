На кордоні з Польщею запрацювали мобільні сканери зі штучним інтелектом
Нові системи допоможуть швидше перевіряти транспорт і виявляти контрабанду
На українсько-польському кордоні у тестовому режимі запрацювали чотири нові мобільні сканери для перевірки транспорту. Про це повідомляє Державна митна служба, пише «Главком».
Обладнання вже використовують у пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Краківець». Після завершення реконструкції пункту пропуску «Шегині» сканери планують запустити і там.
Нові системи оснащені штучним інтелектом, який автоматично аналізує зображення, виявляє потенційні ризики та допомагає знаходити приховані товари. Це дозволяє мінімізувати вплив людського фактору та підвищити ефективність митного контролю.
Сканери можуть перевіряти як вантажні автомобілі, так і легкові авто та мікроавтобуси, що робить їх універсальними для різних типів транспорту.
Очікується, що використання нового обладнання значно скоротить час перевірок і збільшить пропускну спроможність пунктів пропуску, особливо в періоди підвищеного навантаження.
Постачання сканерів здійснено в межах угоди між урядами України та Польщі. Обладнання вироблене американською компанією Varex Imaging, продукція якої використовується у понад 150 країнах світу.
До слова, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили місцевого жителя, який намагався незаконно ввезти в Україну з Республіки Польща підакцизні товари з приховуванням від митного контролю.
