Співак Дмитро Волканов поскаржився на «шалені» перевірки ТЦК

Юлія Відміцька
фото: Іnstagram/dimavolkanov_my_soul

Співак Дмитро Волканов заявив, що його під час гастролей містами України майже в кожній області зупиняє ТЦК. Співак поскаржився на те, як саме відбуваються перевірки артистів представниками ТЦК. Про це Дмитро Волканов розповів у коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром», пише «Главком».

За словами Дмитра Волканова, його з командою неодноразово зупиняли працівники ТЦК під час гастролей для перевірки документів. Як стверджує артист, перевірки військовими ТЦК були «шаленими».

Напередодні Дмитро Волканов розповідав своїм шанувальникам у мережі про те, що його з командою зупинило ТЦК у Хмельницькому. «У нас були шалені перевірки, ніби ми якісь злочинці. Майже в кожній області. Й інколи співробітники ТЦК спілкуються з артистами так, що мені здається, що я порушую закон», – сказав виконавець.

Дмитро Волканов пояснив, що він та його колеги не мають проблем із документами, однак попри це перевірки не припиняються. «При тому, що я кажу: «Перепрошую, панове, мені 24 роки». Моя команда абсолютно підготовлена, має всі документи. Усе легально. Ніхто ж не буде зайвий раз ризикувати», – розповів артист.

Співак зауважив, що він не намагається починати конфлікт під час перевірок. Він також додав, що співробітники ТЦК намагалися мобілізувати когось, з його команди, однак цього не сталося. «Я не конфліктна людина. Ми завжди вітаємося і говоримо, що даємо благодійний концерт. Вони хотіли й намагалися мобілізувати когось, але не змогли, бо у всіх усе добре з документами», – зазначив Волканов.

До слова, зірка шоу «Голос країни» співак Марко Квітка долучився до ЗСУ. Військовослужбовець поділився цією новиною у своєму блозі в Instagram та розповів про службу. Марко Квітка розповів, що вже два місяці він перебуває у війську, зокрема за цей час він встиг пройти базову загальновійськову підготовку (БЗВП). За словами артиста, він не чекав на такий початок року.

Також повідомлялося, український співак Віталій Козловський зізнався, що пішов на службу до ЗСУ через провину після виступу у Москві. Віталій Козловський розповів, як він поставився після початку повномасштабного вторгнення до свого виступу на 9 травня у Москві у 2018 році. Артист пояснив, що відчував провину перед собою за той виступ, це стало однією з причин, чому він пішов до ЗСУ. 

