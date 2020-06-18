«Украерорух» просить державу відновити транзитні польоти через «сусідні держави»



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Через карантинні обмеження у авіапідприємств виникла серйозна проблема з ресурсами

Відновлення транзитних польотів забезпечить конкурентоздатність українських авіакомпаній на рентабельному азійському напрямку, - пресслужба

«Украерорух» звернувся до органів влади щодо фінансової підтримки та відновленням транзитних польотів українських авіакомпаній у повітряному просторі «сусідніх держав» для конкуренції на азійському напрямку. Відповідний лист опублікувала пресслужба «Украероруху».

«Це забезпечить конкурентоздатність українських авіакомпаній на рентабельному азійському напрямку, значно оптимізує витрати авіакомпаній в посткризовий період, а також дозволить національному провайдеру аеронавігаційних послуг вдосконалити власну інфраструктуру та знизити витрати авіакомпаніям на свої послуги», - йдеться у листі.

Також зазначається, що через карантинні обмеження у авіапідприємств виникла серйозна проблема з ресурсами для виконання фінансових зобов’язань з виплати заробітної плати, обслуговування кредитів, забезпечення операційної діяльності.

До слова, напередодні у «Борисполі» підрахували збитки за час карантину.

17 червня уряд прийняв рішення про те, що Україна відкриє кордони з РФ і Білоруссю.

Нагадаємо, з 15 червня Україна частково відновила міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть відвідати чотири країни – це Албанія, США, Велика Британія та Туреччина. З 27 червня відвідати можна буде також Туніс.

Раніше міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.

Крім того нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжено до серпня

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