У Черкасах суд придумав, як покарати водія електросамоката

У суді пенсіонер все заперечував і вважав, що винуватцем ДТП є водій легкового автомобіля

Соснівський районний суд Черкас визнав винним місцевого пенсіонера і водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 12 жовтня.

За даними адмінпротоколу, 25 липня о 18 год. 45 хв у Черкасах водій електросамоката Ninebot Kickscooter max G30, рухаючись тротуаром, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, який виїхав з прилеглої території. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди електросамокат та автомобіль отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

У суді пенсіонер не визнав вини. Наполягав, що саме водій автівки не переконався у відсутності перешкод і скоїв наїзд на нього. До того ж чоловік наголосив: чинне законодавство не визначає правовий статус електросамокатів, зокрема місць, де він має право їздити. Тому у своїх діях водій електросамоката не вбачав складу адміністративного правопорушення.

Крім цього, у суді аргументи висловив і захисник пенсіонера. Він заявив, що протокол про адміністративне правопорушення складено з порушеннями. Зокрема, у документі йде посилання на норму правил дорожнього руху, яка забороняє велосипедисту рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках. Натомість захисник зазначив, його клієнт їхав не на велосипеді, а на електросамокаті. Відповідно до Правил дорожнього руху та Закону України «Про дорожній рух», електросамокат не є транспортним засобом, а особа, яка керує електросамокатом, не є водієм.

Суд дослідив усі докази та зрештою визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху. Зокрема, було з’ясовано, що у серпні суд повернув патрульній поліції матеріали справи про адміністративне правопорушення щодо водія електросамоката для належного оформлення. Пізніше лейтенант поліції Михлик написав у рапорті, що, оскільки в Правилах дорожнього руху немає конкретного визначення поняття «електросамокат», його було прирівняно до велосипеда.

«У Правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамокату або самокату. Разом з тим, аналізуючи визначення «транспортний засіб», можна дійти висновку, що електросамокат відповідає поняттю «транспортний засіб», оскільки призначений для перевезення людей. А чоловік використовував його саме з цією метою, коли здійснив зіткнення з автомобілем», – заявив суд.

Феміда додала, що електросамокат не мав права їхати тротуаром.

Разом з тим, суд не став штрафувати водія електросамоката, оскільки той є пенсіонером та інвалідом ІІ групи. А тому обмежився усним зауваженням.

Як повідомляв «Главком», в Одесі суд покарав водія електросамоката за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння, виписавши йому штраф 17 тис. грн. Також порушника позбавлено права керувати транспортними засобами на один рік.

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