Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ
20 січня співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали полковника Олега Друзя
колаж: glavcom.ua

Слідство інкримінує полковнику Олегу Друзю незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації

Всі електронні декларації підозрюваного начальника Головного військового клінічного госпіталю-головного психіатра Збройних сил і заступника голови Центральної військово-лікарської комісії Олега Друзя недоступні до публічного доступу. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Доларів – кури не клюють. Чому буде важко посадити головного психіатра ЗСУ?». 

Як повідомило «Главкому» джерело у НАЗК, декларації військовослужбовців є закритими з часу ухвалення закону про відновлення е-декларування. При цьому сама секретність не звільняє Друзя від перевірки, яку йому може влаштувати Нацагентство. Для цього потрібно звернення від СБУ, яка розслідує можливе незаконне збагачення полковника.

Водночас «Главком» дістав інформацію про статки, якими оперує сім’я Олега Друзя. На початку лютого 2023 року Броварський міськрайонний суд Київської області скасував арешт низки майна, яким володіє «на праві особистої приватної власності» дружина головного психіатра ЗСУ Ольга Сєдова. Словосполучення «на праві особистої приватної власності» з’явилося після того, як пані Ольга сходила в Дарницький райсуд столиці і там підтвердила: спірне майно не є спільною власністю з чоловіком-військовим, а лише її.

Йшлося про дві земельні ділянки загальною площею 0,4 га і житловий будинок на 234 «квадрати» у селі Шлях на Рівненщині; квартиру площею 110,7 кв. м і автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 2011 року випуску.

Дружина військового вивела з-під арешту частину сімейного майна у той час, коли її чоловік перебував у статусі обвинуваченого, очікуючи вироку
Дружина військового вивела з-під арешту частину сімейного майна у той час, коли її чоловік перебував у статусі обвинуваченого, очікуючи вироку
витяг із судового реєстру

Перелічене майно Ольга Сєдова купила після продажу своєї квартири у Москві за 12,8 млн російських рублів. Закордонною нерухомістю дружина Друзя володіла з 2001 року і позбулася у травні 2012 року.

У такий спосіб Сєдова вивела з-під арешту частину сімейного майна у той час, коли її чоловік перебував у статусі обвинуваченого, очікуючи вироку.

Як повідомляв «Главком», 20 січня співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали полковника Олега Друзя. За версією слідства, протягом 2022-2024 років Друзь обріс будинком та двома земельними ділянками в Обухівському районі Київської області, трьома квартирами у Києві та Одесі, чотирма автомобілями BMW нових моделей: Х3, 2022 року випуску, Х7, 2022 року виписку, Х5, 2023 року виписку і Х7, 2024 року виписку. Вказане майно фігурант не вказав у своїй декларації і оформив на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. У цілому, сума необґрунтованих активів склала понад $1 млн.

7 фото
На весь екран
Протягом 2022-2024 років підозрюваний Друзь придбав декілька квартир та дорогих автомобілів
фото: ssu.gov.ua/СБУ

23 січня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і постановив взяти головного психіатра ЗСУ Олега Друзя під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 49 млн грн. Перед цим Друзь намагався уникнути слідства після візиту СБУ та заднім числом ліг у лікарню, спершу повідомив «Главком».

Читайте також:

Теги: арешт прокурор слідство автомобіль будинок чоловік дружина майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як правильно використовувати фемінітиви?
Українці та українки, захисники та захисниці? Як уникати гендерних пасток у мові
9 сiчня, 17:02
Поліція працює на місці інциденту
Поліція ліквідувала водія автівки, яка в'їхала у натовп у Новому Орлеані
1 сiчня, 15:53
Зруйнований пʼятиповерховий будинок
Окупанти 11 разів ударили КАБами по Степногірську: зруйновано багатоповерхівку
2 сiчня, 07:09
Затримали братів, коли ті незаконно переправляли через кордон двох чоловіків
На Рівненщині двоє братів організували канал незаконного перетину кордону
15 сiчня, 04:18
Наслідки пожежі через вибух гранати
У Дніпрі чоловік під час сварки кинув гранату в будинок сусідів
17 сiчня, 02:52
Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі
Чоловіку, який протягом восьми років ґвалтував свою падчерку, загрожує довічне ув'язнення
19 сiчня, 03:10
Ірина Фаріон померла 19 липня 2024 року
Пів року від смерті Фаріон: до чого дійшло слідство
19 сiчня, 06:44
Руслан Ганущак воював у складі 92-ї механізованої бригади ЗСУ, брав участь у боях на Курщині
У Києві попрощалися із добровольцем та військовим репортером Русланом Ганущаком
18 сiчня, 21:57
На інавгураційному балу Дональда Трампа 20 січня 2017 року Меланія з'явилася у ванільній шовковій креповій сукні з відкритими плечима
Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи
20 сiчня, 13:37

Кримінал

Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ
Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ
Побори з бійців-ухилянтів у 110-й бригаді. Один із командирів отримав підозру
Побори з бійців-ухилянтів у 110-й бригаді. Один із командирів отримав підозру
Сховали вибухівку в дитячу іграшку. СБУ попередила теракт у Житомирі
Сховали вибухівку в дитячу іграшку. СБУ попередила теракт у Житомирі
АРМА повідомила, де зберігаються арештовані гроші Крупи
АРМА повідомила, де зберігаються арештовані гроші Крупи
Провал оборони Харківщини. Правоохоронці затримали генерала Галушкіна на виході з СІЗО
Провал оборони Харківщини. Правоохоронці затримали генерала Галушкіна на виході з СІЗО
Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади ЗСУ Дмитру Рюмшину
Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади ЗСУ Дмитру Рюмшину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 січня 2025
14K
Філарет – 96. Свято самотнього патріарха
13K
Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів
11K
Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні
6684
«У них є така фішка». Азовець розповів про методи росіян у полоні

Новини

Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Сьогодні, 06:01
У Києві повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 04:59
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Сьогодні, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Вчора, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Вчора, 00:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua