Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ

Слідство інкримінує полковнику Олегу Друзю незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації

Всі електронні декларації підозрюваного начальника Головного військового клінічного госпіталю-головного психіатра Збройних сил і заступника голови Центральної військово-лікарської комісії Олега Друзя недоступні до публічного доступу. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Доларів – кури не клюють. Чому буде важко посадити головного психіатра ЗСУ?».

Як повідомило «Главкому» джерело у НАЗК, декларації військовослужбовців є закритими з часу ухвалення закону про відновлення е-декларування. При цьому сама секретність не звільняє Друзя від перевірки, яку йому може влаштувати Нацагентство. Для цього потрібно звернення від СБУ, яка розслідує можливе незаконне збагачення полковника.

Водночас «Главком» дістав інформацію про статки, якими оперує сім’я Олега Друзя. На початку лютого 2023 року Броварський міськрайонний суд Київської області скасував арешт низки майна, яким володіє «на праві особистої приватної власності» дружина головного психіатра ЗСУ Ольга Сєдова. Словосполучення «на праві особистої приватної власності» з’явилося після того, як пані Ольга сходила в Дарницький райсуд столиці і там підтвердила: спірне майно не є спільною власністю з чоловіком-військовим, а лише її.

Йшлося про дві земельні ділянки загальною площею 0,4 га і житловий будинок на 234 «квадрати» у селі Шлях на Рівненщині; квартиру площею 110,7 кв. м і автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 2011 року випуску.

Дружина військового вивела з-під арешту частину сімейного майна у той час, коли її чоловік перебував у статусі обвинуваченого, очікуючи вироку витяг із судового реєстру

Перелічене майно Ольга Сєдова купила після продажу своєї квартири у Москві за 12,8 млн російських рублів. Закордонною нерухомістю дружина Друзя володіла з 2001 року і позбулася у травні 2012 року.

У такий спосіб Сєдова вивела з-під арешту частину сімейного майна у той час, коли її чоловік перебував у статусі обвинуваченого, очікуючи вироку.

Як повідомляв «Главком», 20 січня співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали полковника Олега Друзя. За версією слідства, протягом 2022-2024 років Друзь обріс будинком та двома земельними ділянками в Обухівському районі Київської області, трьома квартирами у Києві та Одесі, чотирма автомобілями BMW нових моделей: Х3, 2022 року випуску, Х7, 2022 року виписку, Х5, 2023 року виписку і Х7, 2024 року виписку. Вказане майно фігурант не вказав у своїй декларації і оформив на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. У цілому, сума необґрунтованих активів склала понад $1 млн.

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Протягом 2022-2024 років підозрюваний Друзь придбав декілька квартир та дорогих автомобілів фото: ssu.gov.ua/СБУ

23 січня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і постановив взяти головного психіатра ЗСУ Олега Друзя під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 49 млн грн. Перед цим Друзь намагався уникнути слідства після візиту СБУ та заднім числом ліг у лікарню, спершу повідомив «Главком».