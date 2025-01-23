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Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Президент РФ Володимир Путін й президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Кремль вважатиме будь-яке припинення вогню цінною можливістю закріпити територіальні здобутки та відновити ресурси

Президент США Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Путіну, попередивши про нові санкції та податки, якщо війна в Україні не завершиться найближчим часом. Однак такі заяви можуть зіграти на руку Кремлю. Про це йдеться в аналізі CNN.

«Після багатьох років невдалих американських зусиль приборкати деструктивні дії Москви за кордоном – від воєн до отруєнь і втручання у вибори – останній ультиматум Трампа здається радше подачкою для російських яструбів у його новій адміністрації, ніж справжньою загрозою рішучих дій», – йдеться у повідомленні.

Американський лідер звернувся до президента Росії Володимира Путіна та заявив, що він має вибір – «легкий або складний шлях». Трамп погрожує Росії новими санкціями, тарифами та податками.

У аналізі CNN йдеться, що на перший погляд, відповідне послання Путіну виглядає як загроза. Проте Росія й так вже тривалий час перебуває під тиском міжнародних санкцій, а її торгівля зі США мінімальна.

Більш того, багаторічні зусилля Вашингтона, спрямовані на припинення агресивної політики Кремля, не принесли великих результатів. Росія продовжує вести війну в Україні.

Водночас Трамп публічно запропонував стати посередником у переговорах між Україною та Росією. Він фактично назвав свою пропозицію «великою послугою» для Путіна. Однак Кремль вважатиме будь-яке припинення вогню цінною можливістю закріпити територіальні здобутки, відновити свою зруйновану армію та виграти час.

«Для Путіна це було б справді «дуже великою послугою»», – підкреслює CNN.

Нагадаємо, що Дональд Трамп зауважив, що запровадить високі податки, тарифи та накладе санкції на російські товари, якщо РФ не припинить війну в Україні. 

«Я збираюся зробити Росії, чия економіка занепадає, і президенту Путіну дуже велику послугу. Зупиніться зараз і припиніть цю безглузду війну! Ситуація буде тільки погіршуватися. Якщо ми не укладемо «угоду» найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на всі товари, які Росія продає до Сполучених Штатів та інших країн-партнерів», – йдеться у дописі.

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Теги: росія податки санкції війна путін Дональд Трамп Україна переговори

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