Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрпошта» випустила марки до Міжнародного дня боротьби з корупцією

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» випустила марки до Міжнародного дня боротьби з корупцією
Тираж – 1050 аркушів
фото: НАБУ

Випуск тематичного поштового набору за проєктом «Власна марка» містить номерний марковий аркуш із 9 марок та номерний художній конверт формату C6 зі спецпогашенням

«Укрпошта» випустила поштовий набір із нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, який відзначається в світі 9 грудня. Набір присвячений Національному антикорупційному бюро України. Про це повідомляє НАБУ.

«Марковий аркуш містить 9 марок, кожна з яких є своєрідним сюжетом нашої повсякденної роботи. Головні герої – детектив, аналітик, спецпризначенець. Кожного дня вони перебувають на вістрі боротьби і докладають зусиль, аби корупціонер постав перед законом і отримав справедливе покарання», – йдеться в повідомленні.

«Укрпошта» випустила марки до Міжнародного дня боротьби з корупцією фото 1
фото: НАБУ

Випуск тематичного поштового набору за проєктом «Власна марка» містить номерний марковий аркуш із 9 марок та номерний художній конверт формату C6 зі спецпогашенням.

Тираж – 1050 аркушів. Вартість набору – 600 грн.

Дизайн розробило Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо, «Укрпошта» відкрила різдвяні резиденції у своїх відділеннях по всій Україні та випустила марку «Лист Святому Миколаю». Дизайн нового випуску створив Кость Лавро, надихнувшись листом хлопчика Ігоря, який попросив «суперсилу для ЗСУ».

А раніше «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України. Як зазначив очільник компанії Ігор Смілянський, образ створений художником Олександром Охапкіним, відображає глибокий зв’язок між українськими воїнами та їхньою духовною покровителькою. За словами очільника компанії, 5 грн з продажу кожної підуть на підтримку Збройних сил України.

Читайте також:

Теги: НАБУ Укрпошта Україна корупція Ігор Смілянський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит УПЦ МП Олексій Шпаков: «80-90% єпископату мають проукраїнські погляди»
Місяць тому третина ієрархів УПЦ МП влаштували бунт проти РПЦ і Кирила. Які наслідки?
3 грудня, 20:45
Голова Міноборони заявив, що наступне засідання у форматі Північна група-Україна відбудеться в Україні
Україна заснувала новий формат оборонної співпраці з країнами Європи
20 листопада, 22:02
Засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою РФ по місту Дніпро
Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через удар РФ новою ракетою – AFP
22 листопада, 11:13
Із 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал «Дія»
Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку
23 листопада, 20:55
Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб
Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, серед них українські та російські олігархи
27 листопада, 17:26
Денис Шмигаль розповів про підвищення податків
Шмигаль повідомив, коли набере чинності історичне підвищення податків
27 листопада, 18:15
На Новий рік 2025 року у Буковелі очікується ажіотаж
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції
4 грудня, 17:00
Польські політики хочуть прирівняти пропаганду ОУН і УПА до фашизму й комунізму
Польські політики хочуть прирівняти пропаганду ОУН і УПА до фашизму й комунізму
4 грудня, 13:34
Найдорожче замовлення протягом 2024 року коштувало 19 742 грн
Названо найпопулярнішу страву, яку українці замовляли у 2024 році
5 грудня, 03:37

Суспільство

«Укрпошта» випустила марки до Міжнародного дня боротьби з корупцією
«Укрпошта» випустила марки до Міжнародного дня боротьби з корупцією
Ухилянт з України мало не замерз на смерть у горах Румунії
Ухилянт з України мало не замерз на смерть у горах Румунії
Росія атакувала Запоріжжя 6 грудня: загинули дві школярки разом із сім’ями
Росія атакувала Запоріжжя 6 грудня: загинули дві школярки разом із сім’ями
Якою буде погода найближчими днями: синоптикиня попередила про похолодання
Якою буде погода найближчими днями: синоптикиня попередила про похолодання
Графіки відключення світла на 10 грудня: «Укренерго» оновило дані
Графіки відключення світла на 10 грудня: «Укренерго» оновило дані
За суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф – рішення суду
За суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф – рішення суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
80K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
37K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
24K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок
23K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії

Новини

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua