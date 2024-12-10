«Укрпошта» випустила марки до Міжнародного дня боротьби з корупцією

Випуск тематичного поштового набору за проєктом «Власна марка» містить номерний марковий аркуш із 9 марок та номерний художній конверт формату C6 зі спецпогашенням

«Укрпошта» випустила поштовий набір із нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, який відзначається в світі 9 грудня. Набір присвячений Національному антикорупційному бюро України. Про це повідомляє НАБУ.

«Марковий аркуш містить 9 марок, кожна з яких є своєрідним сюжетом нашої повсякденної роботи. Головні герої – детектив, аналітик, спецпризначенець. Кожного дня вони перебувають на вістрі боротьби і докладають зусиль, аби корупціонер постав перед законом і отримав справедливе покарання», – йдеться в повідомленні.

фото: НАБУ

Випуск тематичного поштового набору за проєктом «Власна марка» містить номерний марковий аркуш із 9 марок та номерний художній конверт формату C6 зі спецпогашенням.

Тираж – 1050 аркушів. Вартість набору – 600 грн.

Дизайн розробило Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо, «Укрпошта» відкрила різдвяні резиденції у своїх відділеннях по всій Україні та випустила марку «Лист Святому Миколаю». Дизайн нового випуску створив Кость Лавро, надихнувшись листом хлопчика Ігоря, який попросив «суперсилу для ЗСУ».

А раніше «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України. Як зазначив очільник компанії Ігор Смілянський, образ створений художником Олександром Охапкіним, відображає глибокий зв’язок між українськими воїнами та їхньою духовною покровителькою. За словами очільника компанії, 5 грн з продажу кожної підуть на підтримку Збройних сил України.