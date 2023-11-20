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У Чорному морі затонуло судно з феросплавами із РФ: весь екіпаж загинув

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Чорному морі затонуло судно з феросплавами із РФ: весь екіпаж загинув
У неділю в регіоні вирував потужний шторм і погода не дозволила повітряним і морським суднам проводити пошуки
фото ілюстративне

Попередньо вважається, що судно затонуло після зіткнення з хвилерізом

Турецьке вантажне судно Kafkametler з 12 членами екіпажу на борту затонуло біля чорноморського узбережжя Туреччини під час шторму. Про це повідомляє Anadolu.

Влада не змогла зв’язатися з екіпажем.

Капітан судна перед цим повідомив, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини.

Попередньо вважається, що судно затонуло після зіткнення з хвилерізом. У неділю в регіоні вирував потужний шторм і погода не дозволила повітряним і морським суднам проводити пошуки. 

Вже знайдено тіло одного з матросів.

За даними TRT Haber, турецьке вантажне судно перевозило з російського порту Темрюк 1,5 тис. тонн феросплавів до порту Аліага в Туреччині.

До слова, через сильний шторм РФ вивела всі свої військові кораблі з моря.

Теги: Туреччина море війна

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