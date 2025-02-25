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У деяких областях України очікується сніг: погода на 25 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У деяких областях України очікується сніг: погода на 25 лютого
Послаблення холодів очікується в західних областях та на крайньому півдні країни
фото: Суспільне

У Києві 25 лютого очікується невелика хмарність, без опадів

Сьогодні, 25 лютого, в Україні прогнозують невелику хмарність, без опадів, лише у східних областях хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах країни, крім заходу та півдня, очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Температура в західних, південно-західних областях та Криму вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 8-13° морозу, на північному сході країни до 16° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Лівобережжі 2-7° морозу.

Прогноз погоди на 25 лютого
Прогноз погоди на 25 лютого
Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Теги: Укргідрометцентр погода Україна прогноз погоди

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