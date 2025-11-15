Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакують Дніпро безпілотниками: є влучання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакують Дніпро безпілотниками: є влучання
Дрони атакують Дніпро
фото з відкритих джерел

У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів

У ніч на 15 листопада російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. Про це повідомляють місцеві канали та моніторингові пабліки, пише «Главком».

За повідомленням моніторингових каналів, серія вибухів прогриміла у місці. Також повідомляється, що на кількох локаціях після влучань видніється пожежа та здіймається дим.

Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА на місто зі сходу та півдня.

Наразі влада не коментувала атаку. Наслідки обстрілу уточнюються.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі.

Зазначимо, що триває 1361-й день повномасштабної війни в Україні.

Держава-терорист завдала один ракетний та 28 авіаційних ударів, застосувала 20 ракет та скинула 58 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3263 дрони-камікадзе та здійснили 3418 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

14 листопада станом на 22:00 відбулося 256 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

