У Дніпрі величезна бурулька ледь не призвела до трагедії

Двоє людей проходили повз будівлю якраз у той момент, коли з висоти відірвалася масивна бурулька

Аномальні морози та різкі перепади температур у Дніпрі створили смертельну загрозу для пішоходів. У центрі міста величезна крижана брила зірвалася з даху багатоповерхівки та впала за лічені сантиметри від перехожих. Місцеві ЗМІ публікують кадри з камер відеоспостереження, які зафіксували цей небезпечний момент, пише «Главком».

Інцидент трапився на вулиці Воскресенській, у самому серці передмістя Дніпра.

На відео видно, як двоє людей проходили повз будівлю якраз у той момент, коли з висоти відірвалася масивна бурулька. Лише випадковість та швидка реакція врятували городян від важких травм.

Прості правила можуть врятувати життя:

Намагайтеся йти на відстані 3–5 метрів від стін будівель.

Перш ніж заходити до під'їзду чи магазину, зверніть увагу на стан даху.

Якщо ділянка огороджена попереджувальною стрічкою – у жодному разі не заходьте за неї.

Під час прогулянки містом не використовуйте навушники – ви маєте чути підозрілий шум зверху.

Нагадаємо, 31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози.

31 січня денна температура повітря на Луганщині, Донеччині, у Запорізькій області та в Криму становитиме +1…+5 градусів. Водночас таке потепління супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом та сильним штормовим вітром, через що воно не буде комфортним.