Зимовий шторм охопив США: 14 штатів оголосили надзвичайну ситуацію

Тисячі авіарейсів скасовані, сотні тисяч осіб залишилися без світла

Більша частина Сполучених Штатів опинилася під загрозою потужного зимового шторму, який приніс сильний сніг, крижаний дощ і небезпечні морози. За прогнозами синоптиків, негода охопить країну від Скелястих гір до Атлантичного узбережжя. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Через різке погіршення погоди щонайменше 14 штатів і округ Колумбія оголосили надзвичайну ситуацію. Влада попереджає про серйозні перебої в роботі транспорту, скасування авіарейсів і можливі масові відключення електроенергії.

Як повідомляє Reuters, у деяких регіонах кількість опадів може перевищити 30 сантиметрів снігу. У південних штатах очікують так звану «катастрофічну» ожеледь – товстий шар льоду здатен обривати лінії електропередач і ламати дерева.

Найскладніша ситуація прогнозується в Луїзіані, Міссісіпі та Теннессі, де лід може досягати кількох сантиметрів. У північних штатах, зокрема в Дакотах і Міннесоті, температура з урахуванням вітру вже опускалася до - 45 градусів, що становить пряму загрозу життю.

Морози створили серйозне навантаження на енергосистему країни. Оператори електромереж попереджають про рекордний попит на електроенергію та різке зростання цін. У деяких регіонах у роботу повернули навіть застарілі електростанції, щоб уникнути аварійних відключень.

Особливу увагу приділяють Техасу, де погода нагадує крижаний шторм 2021 року, що призвів до загибелі понад 200 людей. Влада штату запевняє, що енергосистема підготовлена краще, однак визнає, що ризики залишаються.

Місцева влада в містах від Нью-Йорка до Вашингтона залучає Національну гвардію, снігоприбиральну техніку та аварійні служби. Жителів закликають утриматися від поїздок, запастися необхідним і стежити за офіційними попередженнями.

Нагадаємо, погіршення погодних умов у районі Великих озер призвело до масової аварії на міжштатній автомагістралі 196 у штаті Мічиган. Через сильний снігопад зіткнулися або з’їхали з траси понад 100 транспортних засобів, серед яких понад 30 вантажівок із напівпричепами.