Філолог розповів, як мова стає зброєю в гібридній війні трансляція



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Фахівець пояснив, що таке терапевтичний і патогенний тексти

Сьогодні, 20 грудня, в пресцентрі «Главкома» в рамках проєкту «Лекторій» відбулась зустріч з Олександром Бондаренком, доцентом Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка. Тема зустрічі: «Мова як зброя в гібридній війні».

Гість «Главкома» проаналізував питання використання мови як зброї в гібридній війні.

Фахівець розповів, що таке терапевтичний і патогенний текст, молитва воїна та «колискова для ворога».

До слова, у Стразбурзі 19 грудня у рамках другого дня засідання парламентського Комітеті асоціації Україна-ЄС відбулася жорстка дискусія про ситуацію в Україні з мовами для меншин.

Раніше мовна омбудсменка назвала штраф за невикористання посадовцями української.

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