ЗМІ: Поки Білецький «воює» з Кернесом, його Нацкорпус допомагає меру Харкова захоплювати «Барабашово»



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Харківський «Національний корпус» в регіоні орієнтується на Кернеса

«Національний корпус» в Харкові став силовим блоком мера зі створення ручного комунального підприємства «Сучасне місто» для захоплення ТЦ «Барабашово»

Лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький розкритикував мера Харкова Геннадія Кернеса за ініціативу перейменувати проспект Петра Григоренка назад в проспект Маршала Жукова, назвавши його українофобом і заявив, що «реваншу не буде». Про це йдеться в блозі Білецького на сайті Українська правда.

«Українофоб Кернес хоче репресувати Григоренко на карті Харкова і повернути проспекту ім'я українофоба Жукова. Всі ми розуміємо, що це історія не про вулиці і не про Другу світову. Це історія про пригріті режимом Порошенко реальних сепаратистів, які підняли голови. Товариші сепаратисти. Ми розуміємо, що ви знайдете спільну мову з будь-якою владою, хто б не прийшов. Але не забувайте, що влада змінюються, а ми - ні. Хто б вам зараз ні гарантував безпеку і комфорт, країна не дозволить ні «ХНР», ні повернення в «русскій мір», - зазначає Білецький.

«Ми знаємо, що робити з такими, як ви. Ні Порошенко, ні Зеленський вам не допоможуть. Реваншу не буде!»- додає лідер «Національного корпусу».

При цьому, харківський «Національний корпус» в регіоні орієнтується на Кернеса і допомагає його ініціативним групам в протистоянні з адміністрацією ТЦ «Барабашово». «Національний корпус» в Харкові став силовим блоком мера з створення ручного комунального підприємства «Сучасне місто» для захоплення ТЦ «Барабашово».

Як повідомляли ЗМІ, 12 квітня на мітинг під стіни Харківської міськради вийшли представники політичної партії «Національний Корпус» і активісти з лав підприємців торгового центру «Барабашово», які орієнтуються на мера міста і агітують за створення комунального підприємства.

«Ми сьогодні починаємо домовлятися з представниками міської ради, для того щоб сісти за круглий стіл переговорів. Цей мітинг початок нашої роботи, нашої підтримки підприємців», - заявив тоді Михайло Коваленко, представник ПП Національний Корпус.