У Хмельницькому з’явиться вулиця імені Дениса Монастирського

Хмельницький – рідне місто Дениса Монастирського

Хмельницька міська рада підтримала ініціативу комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування назвати одну з вулиць Хмельницького на честь загиблого міністра МВС Дениса Монастирського. Про це повідомила голова цього комітету, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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«Ще у лютому ми звернулися до місцевої влади Хмельницького, рідного міста Дениса Монастирського, з пропозицією назвати на його честь вулицю. Він багато зробив для нашої країни і заслуговує на це», – повідомила Шуляк.

Шуляк підтвердила, що до комітету надійшов лист від Хмельницької міської ради, у якому місцева влада підтримує цю ідею.

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«Топонімічна комісія міськради вже розглянула нашу пропозицію. Наразі місцева влада шукає найбільш достойний об’єкт, якому присвоять ім’я Дениса Монастирського», – додала вона.

Зазначимо, що Хмельницький є рідним містом Дениса Монастирського.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

А також командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.