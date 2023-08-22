У Луцьку квартиру окупували 30 кажанів (фото)
Кажани оселились у квартирі, де кілька днів нікого не було, а вікна були відчинені
У квартирі на дев'ятому поверсі у Луцьку виявили близько 30 кажанів. Рукокрилі оселились там, поки господарів помешкання декілька днів не було вдома. Про це повідомляє пресцентр місцевої Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Увечері 21 серпня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на проспекті Соборності в Луцьку мешканці виявили кажанів», – йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що у помешканні на дев'ятому поверсі перебуває близько трьох десятків кажанів.
Рятувальники обережно виловили кажанів та випустили їх на вулицю. Після цього мешканці повернулись до квартири.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь в одній із квартир знайшли майже тисячу кажанів. Зазначається, що крилаті жили на балконі.
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