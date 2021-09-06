У львів’янина забрали права на рекордний термін – 80 років

Іван Панас постійно сідає за кермо під наркотиками та ігнорує рішення судів

Львівський рекордсмен з п’яного водіння навряд чи зможе знову керувати авто

24-річного Івана Панаса чотири рази зупиняли в стані наркотичного сп'яніння за кермом BMW 525 2019 року. Цього року в нетверезому стані зупинили дев'ять разів, пише Zaxid.net.

Порушник приходить іноді на засідання суду, однак штрафи не сплачує. Запевняє, що машина належить матері, а він бере її без дозволу. 17 червня Панаса заарештували на 15 діб і конфіскували авто. Опинившись на свободі, він знову взявся за старе.

2 липня його знову зупинили за кермом BMW 525. Проте не зрозуміло, чи була це та ж машина. На судовий розгляд справи Панас і цього разу не прийшов.

На нього наклали максимальний передбачений законодавством штраф – 51 тис. грн. Також суд вчергове присудив конфіскувати авто.

Сукупна сума штрафів, які наклали суди на Панаса впродовж 2021-го, становить 397,8 тис. грн.

Чоловіка позбавили прав на 80 років. Однак цифри можуть зрости, адже в судах ще залишилися матеріали нових порушень львів'янина.

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