Генштаб прокоментував «прорив» росіян у Лимані

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Протягом останнього місяця росіяни намагалися пробитися невеликими групами до міста
фото з відкритих джерел

Росіяни поширили чергову брехню у мережі про свої успіхи

Начальник генштабу армії РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Путіну про «прорив Росії на Донеччині». Проте 63 та підрозділи 60 ОМБр Третього армійського корпусу, які тримають позиції ЗСУ спростували чергову брехню росіян. Про це йдеться у повідомленні Третього армійського корпусу, передає «Главком».

«Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста», – заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. Повідомляється, що протягом останнього місяця росіяни намагалися пробитися до міста невеликими групами, однак ЗСУ успішно ліквідували або взяли у полон окупантів.

Крім цього у Третьому армійському корпусі розповіли, що полоненого росіянина, який на відео дякує російському воєнкору за «злив» у Telegram їхніх позицій. Ворога виявили українські військові. Тож йому пощастило потрапити в полон, адже частину групи знищили на місці. «За чотири роки Герасімов – свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби рф наблизитися до Лиману, він доповідає путіну про неіснуючі успіхи», – сказав командир 63-ї ОМБр, полковник Павло Юрчук.

Раніше «Главком» писав про те, що Генштаб спростував заяву німецького видання Bild про захоплення Покровська росіянами. Офіцер Головного управління комунікацій, речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що українські позиції продовжують триматися біля Покровську, попри складну ситуацію. «Позиція українського командування залишається сталою. Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці», – заявив офіцер Головного управління комунікацій.

