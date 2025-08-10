У Львові спалахнув скандал через «харківську мову»

Пара спілкувалася у громадському місці російською і обурилася через зауваження

У Львові стався мовний конфлікт між місцевою жителькою та парою, яка розмовляла російською мовою у громадському місці. Як інформує «Главком», про це пишуть місцеві пабліки, зокрема, Telegram-канал «Львівич».

Інцидент стався у Шевченківському гаю. Як можна зрозуміти з відео, група відпочивальників розмовляла російською. Жінка зробила їм зауваження, після чого між сторонами виникла суперечка.

За словами очевидців, пара приїхала до Львова з Харкова. На відео можна побачити і почути, як львів’янка звертається до чоловіка і жінки, наголошуючи, що вони втекли з Харкова від російських обстрілів, але продовжують користуватися російською мовою. У відповідь чоловік заявив, що говорить не російською, а «харківською мовою», та почав лаятися.

🗣 Мовний скандал стався у Львові



Купка відпочивальників розмовляла російською і накинулась на жінку, яка зробила їм зауваження. У відповідь отримала образи. На місце викликали поліцію.



🔞Увага! Відео містить ненормативну лексику! pic.twitter.com/nv3iyZpi7S — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2025

За повідомленням, жінка викликала поліцію. Правоохоронці провели з учасниками конфлікту бесіду, записали їхні дані та пообіцяли скласти протокол.

Раніше нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні.

Також колишня художня гімнастка Марія Височанська розкритикувала висловлювання іншої ексгімнастки Влади Нікольченко про українську мову.