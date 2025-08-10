Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Львові спалахнув скандал через «харківську мову»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Львові спалахнув скандал через «харківську мову»
Чоловік заявив, що спілкується не російською, а «харківською мовою»
фото: скріншот із відео

Пара спілкувалася у громадському місці російською і обурилася через зауваження

У Львові стався мовний конфлікт між місцевою жителькою та парою, яка розмовляла російською мовою у громадському місці. Як інформує «Главком», про це пишуть місцеві пабліки, зокрема, Telegram-канал «Львівич».

Інцидент стався у Шевченківському гаю. Як можна зрозуміти з відео, група відпочивальників розмовляла російською. Жінка зробила їм зауваження, після чого між сторонами виникла суперечка.

За словами очевидців, пара приїхала до Львова з Харкова. На відео можна побачити і почути, як львів’янка звертається до чоловіка і жінки, наголошуючи, що вони втекли з Харкова від російських обстрілів, але продовжують користуватися російською мовою. У відповідь чоловік заявив, що говорить не російською, а «харківською мовою», та почав лаятися.

За повідомленням, жінка викликала поліцію. Правоохоронці провели з учасниками конфлікту бесіду, записали їхні дані та пообіцяли скласти протокол.

Раніше нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні. 

Також колишня художня гімнастка Марія Височанська розкритикувала висловлювання іншої ексгімнастки Влади Нікольченко про українську мову.

 

Читайте також:

Теги: скандал Львів мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ульф Крістерссон сказав, що він досить часто використовував штучний інтелект
Прем’єр Швеції втрапив у скандал через використання ChatGPT
6 серпня, 07:14
Режисер з 2022 року працює у театрі Заньковецької
Театр Заньковецької отримав нового головного режисера: досьє
5 серпня, 18:18
У Києві один з клубів організував вечірку у День жалоби за загиблими 31 липня
День жалоби: пів Києва плаче, пів – скаче. Чому так? Розбір юриста Авторська стаття
4 серпня, 08:00
Як українською «предохраняться»? Мовознавиця назвала рідкісне слово-відповідник
Як українською «предохраняться»? Мовознавиця назвала рідкісне слово-відповідник
31 липня, 20:39
Ярослав Рущишин був українським підприємцем і громадським діячем, співзасновником Мистецького об'єднання «Дзиґа»
У ДТП загинув нардеп від «Голосу» та підприємець Ярослав Рущишин
25 липня, 01:09
22 липня Тимошенко підтримала обмеження повноважень антикорупційних органів і пояснила це необхідністю виконувати Конституцію і зберігати суверенітет
НАБУ-скандал. Соратник Тимошенко публічно дорікнув їй голосуванням за скандальний закон
24 липня, 11:04
Книга вийшла у травні цього року за авторством Александри Сарни та ілюстрована фотографією Анджея Дуди на обкладинці
У Польщі вилучили з продажу книгу з провокативною назвою про Анджея Дуду
17 липня, 19:41
Чи треба бити російськомовних дітей? Блогерка Мандзюк спровокувала скандал
Чи треба бити російськомовних дітей? Блогерка Мандзюк спровокувала скандал
15 липня, 18:21
Участь Ганни Малєєвої у програмі «Супермама» дозволила викрити факти незадекларованих доходів
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
14 липня, 17:37

Суспільство

Полонений із Херсонщини розповів, кому добре живеться в окупації
Полонений із Херсонщини розповів, кому добре живеться в окупації
У Львові спалахнув скандал через «харківську мову»
У Львові спалахнув скандал через «харківську мову»
«Можуть полізти». Військовий експерт вказав на загрозу російсько-білоруських навчань
«Можуть полізти». Військовий експерт вказав на загрозу російсько-білоруських навчань
За два дні енергетики заживили домівки 54 тисяч родин, які були без світла через атаки РФ
За два дні енергетики заживили домівки 54 тисяч родин, які були без світла через атаки РФ
Удар по вокзалу у Синельниковому. «Укрзалізниця» попередила про зміну руху поїздів
Удар по вокзалу у Синельниковому. «Укрзалізниця» попередила про зміну руху поїздів
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Теплова
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Теплова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
18K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
14K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
12K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
2901
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua