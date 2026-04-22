У Мелітополі пролунали вибухи: частина міста залишилась без світла

Йдеться про ураження об’єкта енергетичної інфраструктури

Увечері, 22 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, після чого в місті спалахнула пожежа. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, ймовірно, уражено район електропідстанції, пише «Главком».

Очевидці повідомляють, що перед пожежею було чутно кілька вибухів, після чого частина міста залишилася без електропостачання.

Також у мережі з’являються повідомлення про частковий блекаут у різних районах Мелітополя. За попередніми даними, йдеться про ураження об’єкта енергетичної інфраструктури.

До слова, у ніч на 14 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зафіксували блекаут.