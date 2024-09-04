Малюська готовий пройти поліграф, аби довести, що не брав хабарі на посаді

Денис Малюська перебував на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 до 4 вересня 2024 року

Малюська: «Я ручаюсь за чесність усіх своїх заступників. Наша команда ніде не налажала»

Денис Малюська, чию відставку з посади міністра юстиції підтримали народні депутати, заявив, що готовий пройти поліграф, щоб довести, що за п’ять років роботи він не взяв жодного хабаря. Про це він сказав під час виступу в залі Верховної Ради перед голосуванням за його звільнення, повідомляє «Укрінформ».

Як зауважив ексміністр, за пʼять років його роботи скандалів із високопосадовцями відомства не було.

«Я готовий пройти поліграф, що я не взяв ні копійки, жодного хабаря. У будь-який момент, публічно, онлайн, як завгодно. Я ручаюсь за чесність усіх своїх заступників. Наша команда ніде не налажала», – заявив Малюська.

За його словами, відставка – особисте рішення, ухвалене без примусу. Малюська зауважив, що просив про нього «не один місяць», однак його просили «почекати правильного політичного часу», щоб можна було знайти заміну.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. Варто зауважити, що коли Малюска виходив на трибуну Ради, його зустрічали потужними оплесками.

Напередодні Денис Малюська підтвердив факт подання у відставку та подякував керівництву держави за п'ять років роботи. Посадовець подякував Володимиру Зеленському, Денису Шмигалю та Руслану Стефанчуку «за можливість попрацювати на цій надважливій та надцікавій посаді і бути корисним країні», а також завдячив очільникам споріднених комітетів та усім народним депутатам.

Як відомо, Денис Малюська перебував на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року.