На Полтавщині археологи знайшли унікальні мідні монети

Ймовірно, час приховування скарбу можна віднести до кінця XIV століття

Під час археологічних досліджень Глинського комплексу в Полтавській області фахівці Історико-культурного заповідника «Більськ» виявили унікальний скарб, який складається зі 118 мідних монет післямонгольського періоду. Історичну знахідку виявила Глинська археологічна експедиція під керівництвом Юрія Пуголовка на одному з поселень комплексу, передає «Главком».

Знайдені монети, відомі як пули, були складені разом у невеликій ямці на ділянці розкопу, де відсутні інші археологічні об'єкти. На думку науковців, артефакти були свідомо сховані в мішечку або іншій ємності з органічного матеріалу, яка з часом повністю розклалася в ґрунті.

фото: Історико-культурний заповідник «Більськ»/Facebook

Попередньо дослідники датують захоронення скарбу кінцем XIV століття. Цей період відзначився масштабною політичною та військовою нестабільністю в регіоні, зокрема саме тоді, у 1399 році, відбулася масштабна битва на Ворсклі. Чи має виявлений скарб прямий зв'язок із цими історичними подіями, науковці зможуть з'ясувати після завершення лабораторних досліджень та точної ідентифікації кожної з монет.

фото: Історико-культурний заповідник «Більськ»/Facebook

фото: Історико-культурний заповідник «Більськ»/Facebook

Раніше повідомлялося, що археологи під час розкопок на пам'ятці Картал поблизу села Орлівка в Одеській області виявили кілька поховань римського часу, серед яких – могила з ознаками посмертного вилучення кісток ноги та поховання з унікальною парадною кінською збруєю. Про це повідомив керівник археологічної експедиції Ігор Бруяко.

Археологічні дослідження проводять на пам'ятці Картал поблизу села Орлівка в Ізмаїльському районі Одеської області. Експедиція Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського цього року отримала можливість дослідити ділянку, яка тривалий час залишалася недоступною через виноградник.