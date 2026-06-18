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Палеонтологи відкрили новий вид динозавра в Карпатах

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Так міг виглядати Kryptohadros kallaiae – качкодзьобий динозавр з басейну Хацег
зображення ілюстративне

Майже сто років кістки нового виду помилково відносили до вже відомого динозавра

Міжнародна група вчених з Румунії, Угорщини та Італії описала новий рід і вид качкодзьобого динозавра Kryptohadros kallaiae, скам'янілості якого знайшли в Карпатах на півдні Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sci.News.

Знахідка, яку сто років не помічали

Рештки динозавра виявили в континентальних відкладах формації Денсуш-Чула в басейні Хацег – унікальному регіоні на півдні Румунії, де в крейдовому періоді мешкали незвичайні «острівні» види тварин, ізольовані від решти світу. Дослідники знайшли частковий скелет: фрагменти черепа, ребра, хвостові хребці та частину задньої кінцівки.

«Повні скелети з елементами черепа, хребцями та кістками кінцівок – велика рідкість для басейну Хацег. Зазвичай тут трапляються лише поодинокі кістки, які раніше відносили до вже відомого Telmatosaurus», – пояснив доктор Аттіла Осі з Університету Еотвеша Лоранда.

Саме збережені деталі черепа дали змогу довести, що йдеться про самостійний вид. Понад сто років подібні рештки помилково приписували іншому місцевому динозавру – Telmatosaurus transsylvanicus.

Нова родина та переписана еволюція

Аналіз показав, що Kryptohadros kallaiae, Telmatosaurus transsylvanicus та італійський Tethyshadros insularis утворюють окрему еволюційну родину – Telmatosauridae. Усі три види розвивалися ізольовано на островах тогочасної південно-східної Європи.

Kryptohadros kallaiae
Kryptohadros kallaiae
зображення: Tibor Pecsics

Відкриття доводить, що в пізньому крейдовому періоді на одній території співіснувало щонайменше два близьких роди качкодзьобих динозаврів. Це суттєво змінює уявлення про біорізноманіття регіону. Стаття опублікована у фаховому виданні Journal of Systematic Palaeontology.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що на Київщині теж знаходили рештки динозаврів – у Малинському кар'єрі.

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Теги: Румунія Карпати (гори) розкопки вчені

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