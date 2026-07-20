Археологи знайшли давньогрецький театр та іподром у Лівії (фото)

знайдений іподром може допомогти дізнатися про організований спорт і публічне життя в грецькій Північній Африці.

Знахідки можуть змінити уявлення про масштаб античної Аполлонії

У Лівії французька група археологів натрапила на античні знахідки у сучасному місті Сузах. Археологічна місія виявила грецький іподром та театр, які можуть розкрити чимало нових фактів з історії. Про це пише «Главком» із посиланням на Arkeo News.

Античний іподром у Лівії

фото: Mission archéologique française de Libye/Facebook

Директор французької місії Вінсент Мішель заявив, що знайдений іподром є унікальним, адже подібного не знаходили ні в історичному районі Лівії, ні в інших регіонах Середземномор’я.

Раніше такі іподроми використовувалися для перегонів на колісницях та конях. Це були майданчики просто неба, де збиралися громади, проходили різні заходи, церемонії тощо. Водночас у таких місцях рідко можна знайти гарні археологічні сліди, адже їхні межі позначали великими валами, які могли з часом зникнути. Однак іподром може розкрити відповіді на питання про те, як було влаштоване культурне та публічне життя в грецькій Північній Африці.

Крім того, цей іподром уже змінює уявлення про історію, адже його ландшафт більший, ніж був задокументований раніше. Тому вчені можуть переглянути положення Аполлонії в стародавньому Середземномор'ї після цієї знахідки.

Науковці висунули припущення про знайдений театр

фото: Mission archéologique française de Libye/Facebook

Про знайдений театр поки мало що відомо, адже науковці ще не оприлюднили точних даних. Річ у тім, що на території Аполлонії вже було знайдено театр, який був збудований неподалік від берега. Тож археологи припускають, що цей театр може бути додатковим майданчиком до головного.

Що відомо про Аполлонію

Аполлонія виникла як порт Кірени одного з головних грецьких міст регіону, заснованого у VII столітті до нашої ери вихідцями з острова Фера. Вона розташована приблизно за 16 кілометрів від Кірени, вона була важливим торговельним центром і згодом стала самостійним містом.

У римську добу Аполлонія продовжувала розвиватися та залишалася заселеною до пізньої античності. До наших днів збереглися залишки її міських стін, лазень, портових споруд, базилік, житлових кварталів і релігійних будівель.

Нагадаємо, у Єгипті археологи виявили місто візантійської доби в Західній пустелі, яке збереглося до наших днів. Поселення, що датується IV століттям, містить важливі споруди та знахідки, які можуть змінити уявлення про історію Єгипту в складі Візантійської імперії