У Рівному масштабна пожежа: горять житлові будинки (відео)
Інформації щодо жертв та причин загоряння поки немає
У Рівному сталася пожежа – загорівся житловий котедж. У соцмережах повідомляють, що вогнем охоплено весь будинок у Тютьковичах, це поблизу мікрорайону Північний.
Поки інформації щодо жертв та причин загоряння немає.
Нагадаємо, в Одесі під час пожежі постраждали чоловік та чотири його доньки. Імовірна причина пожежі – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї . На місці події з родичами постраждалих працювали психологи ДСНС.
Також нещодавно в Одесі палав склад із феєрверками.
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