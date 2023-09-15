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У Рівному масштабна пожежа: горять житлові будинки (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Рівному масштабна пожежа: горять житлові будинки (відео)
фото: скрін із відео

Інформації щодо жертв та причин загоряння поки немає

У Рівному сталася пожежа – загорівся житловий котедж. У соцмережах повідомляють, що вогнем охоплено весь будинок у Тютьковичах, це поблизу мікрорайону Північний.

Поки інформації щодо жертв та причин загоряння немає.

Нагадаємо, в Одесі під час пожежі постраждали чоловік та чотири його доньки. Імовірна причина пожежі – аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї . На місці події з родичами постраждалих працювали психологи ДСНС.

Також нещодавно в Одесі палав склад із феєрверками.

Теги: пожежа Рівне будинок

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