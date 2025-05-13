В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 19:34 у всіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 20:08 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1175-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, у ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

До слова, російський безпілотник атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади.