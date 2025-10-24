Стефанишина обговорила з сенатором Гремом нові санкції проти РФ

Посол України Ольга Стефанишина зустрілася з сенатором Ліндсі Гремом для обговорення санкцій проти Росії

Стефанишина і Грем обговорили законопроєкти для посилення тиску на Москву та підтримки України

Посол України в США Ольга Стефанишина провела зустріч із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, співавтором кількох санкційних ініціатив проти РФ, щоб обговорити кроки до справедливого та сталого миру для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост у соцмережах Ольги Стефанишиної.

Під час зустрічі Стефанішина і Грем обговорили низку законодавчих ініціатив, зокрема:

оголошення РФ державою-спонсором тероризму у разі неповернення українських дітей;

закон REPO про використання заморожених російських активів для потреб України;

законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025.

Посол підкреслила цінність послідовної позиції сенатора Грема у примушенні Росії до миру: «Цінуємо послідовну позицію сенатора Грема з примушення РФ до миру та донесення правди про цю війну, а також його зусилля з розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами».

Нагадаємо, що санкції США, запроваджені Трампом проти «Роснєфті» та «Лукойлу», обмежують їхню можливість продавати нафту на міжнародних ринках. Це безпосередньо загрожує доходам російського бюджету, адже ці компанії забезпечують значну частину експортних надходжень. Росія намагається зменшити ефект обмежень через посередників, мережу трейдерів і «тіньовий флот» танкерів, проте багато клієнтів, зокрема в Індії, уже майже припинили закупівлі нафти у підсанкційних компаній.

Угорщина сильно залежить від російської нафти через трубопровід «Дружба» та переробку компанією MOL. Санкції США проти «Роснафти» та «Лукойлу» загрожують постачанню, тож Будапешт шукає способи їх обійти.