У російському Волгограді уражено НПЗ (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У російському Волгограді уражено НПЗ (відео)
скриншот з відео

Волгоградський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні потреб збройних сил РФ

У ніч на 11 лютого в російському місті Волгоград пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих пабліків, причиною стала атака безпілотників на нафтопереробний завод «Лукойл», пише «Главком».

Офіційних коментарів від влади Волгоградської області станом наразі не надходило. Водночас очевидці заявляють про серію гучних вибухів та сильні поштовхи, а на місці влучання спалахнула масштабна пожежа.

Волгоградський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні потреб збройних сил РФ. Підприємство є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії. Його річний обсяг переробки становить близько 15,7 млн тонн, що дорівнює приблизно 5,6% загального обсягу нафтопереробки в РФ.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

До слова, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику. 

росія нафта завод пожежа

