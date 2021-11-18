Журналіст розповів, як купив шоколад із живим сюрпризом (фото)

Ціна шоколаду становить 649 грн за кг

В одному зі столичних супермаркетів продають шоколад власного виробництва із живим сюрпризом всередині. Про живу гусінь у шоколаді з горіхами написав журналіст Святослав Хоменко на сторінці у Facebook і підкріпив свій пост фотографіями.

«До сьогоднішнього дня я був великим любителем сільповського шоколаду з цілими горіхами. Ну да, дорогий. Але ж смачний. І якісний напевно. Після того, як зсередини одного з горіхів кеш‘ю у цьому шоколаді на мене виповзла жива і в цілому досить активна гусінь, я мабуть перегляну пріоритети. Сільпо, ви наступного разу попереджайте, що продукт не найвегетаріанськіший», – написав Хоменко.

Ціна шоколаду з горіхами не така й вже мала і становить – 649 грн за кг.

Нагадаємо, в Україні виявили та вилучили заморожену випічку з небезпечним складом, яку поставляли в популярну мережу супермаркетів.

Раніше на прилавки українських потрапило морозиво компанії Маcromex SRL, Campia-Turzii з небезпечною для здоров'я добавкою.