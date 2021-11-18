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    Журналіст розповів, як купив шоколад із живим сюрпризом (фото)

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    У цільному горіхові виявилася жива гусінь - Журналіст розповів, як купив шоколад із живим сюрпризом (фото)
    У цільному горіхові виявилася жива гусінь
    фото Святослав Хоменко/Facebook

    Ціна шоколаду становить 649 грн за кг

    В одному зі столичних супермаркетів продають шоколад власного виробництва із живим сюрпризом всередині. Про живу гусінь у шоколаді з горіхами написав журналіст Святослав Хоменко на сторінці у Facebook і підкріпив свій пост фотографіями.

    «До сьогоднішнього дня я був великим любителем сільповського шоколаду з цілими горіхами. Ну да, дорогий. Але ж смачний. І якісний напевно. Після того, як зсередини одного з горіхів кеш‘ю у цьому шоколаді на мене виповзла жива і в цілому досить активна гусінь, я мабуть перегляну пріоритети. Сільпо, ви наступного разу попереджайте, що продукт не найвегетаріанськіший», – написав Хоменко.

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    Журналіст розповів, як купив шоколад із живим сюрпризом (фото)
    Журналіст розповів, як купив шоколад із живим сюрпризом (фото)

    Ціна шоколаду з горіхами не така й вже мала і становить – 649 грн за кг.

    Нагадаємо, в Україні виявили та вилучили заморожену випічку з небезпечним складом, яку поставляли в популярну мережу супермаркетів.

    Раніше на прилавки українських потрапило морозиво компанії Маcromex SRL, Campia-Turzii з небезпечною для здоров'я добавкою.

    Теги: продукти Facebook журналіст
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    Журналіст розповів, як купив шоколад із живим сюрпризом (фото)