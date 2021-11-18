Монобільшості більше не існує: оприлюднено листування «слуг» (фото)

Дзиндзя: «У Зеленського більше нема 226 голосів»

У парламенті більше немає монобільшості, натомість сформувалася коаліція з кількох олігархічних фракцій та президентської «Слуги народу». Тому показова боротьба з олігархами нагадує імітацію. Про це написав журналіст і блогер Андрій Дзиндзя у Fаcebook.

Він продемонстрував фото листування першого віцеспікера Олександра Корнієнка з колегами щодо наявності голосів на підтримку законопроєктів, запланованих до ухвалення.

«У Зеленського більше нема 226 голосів без олігархічних Довіра та За майбутнє. Слуги усвідомлюють і пишуть про це в листуванні, що монобільшість здохла і тепер у них коаліція. Замість деолігархізації – повна співпраця з Коломойським та Веревським у Верховній Раді і причому у них – «блокуючий пакет»», – написав Дзиндзя.

Зокрема у фракційному чаті колеги просять зорієнтувати Корнієнка щодо голосування по закону про столицю: «Так, що робимо по закону?», – запитують Корнієнка у чаті.

Корнієнко: «По якому?».

У чаті: «Про столицю, дайте чітку відповідь».

Корнієнко: «Знімаємо обидві спецпроцедури із розгляду, разом із 5600. Потрібно буде 226 приблизно об 11:30».

Чат: «А чому. Не витягуємо без Довіри?»

Корнієнко: «Без Майбах і частина довіри, напевно, відколеться… Коаліція – справа тонка. Це вам не монобільшість».

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт «Про місто Київ – столицю України».

Відомо, що «слуги» хочуть ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

За інформацією «Главкома», мер пробув на Банковій майже дві години. Запрошенню передував ряд тактичних кроків з обох сторін. Як кажуть джерела «Главкома», сторони домовилися припинити гостру фазу протистояння і навіть проговорили можливу корекцію законопроєкту про столицю під час проходження другого читання у Верховній Раді. Меру залишать господарські функції у столиці, виконавчий орган перейменують у магістрат, а нова структура, яка називатиметься КМДА, – матиме наглядову функцію за законністю прийнятих мером і Київрадою рішень.

Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.