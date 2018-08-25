  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Тернополі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі

    • Розсилка
    Пам'ятник Петлюрі у Тернополі - У Тернополі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі
    Фото: «Доба»
    Пам'ятник Петлюрі у Тернополі

    Пам’ятник облаштували в однойменному сквері Симона Петлюри

    В рамках святкування Дня Незалежності України у Тернополі відбулося урочисте відкриття пам’ятника головному отаману військ УНР Симону Петлюрі.

    Як повідомляє місцеве видання «20 хвилин», пам’ятник облаштували на масиві «Сонячний» в однойменному сквері Симона Петлюри.  

    Зазначається, що автором проекту став місцевий архітектор Данило Чепіль. 

    «Постамент ми старалися зробити витонченим. У обличчі Симона Петлюри ми передали усю героїку нашого народу», - заявив він.  

    Видання повідомляє, що ініціаторами  встановлення пам’ятного знаку були мешканці бульвару. 

    Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки.

    До слова, 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України близько двох тисяч людей у вишиванках створили живий ланцюг на Потьомкінських сходах у середмісті Одеси.

    Також у столиці пройшов масштабний забіг у вишиванках.

    Дивіться також: «Слава Україні». Фоторепортаж з наймасштабнішого параду в історії України 
    Читайте також
    історія День Незалежності УНР Тернопіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ