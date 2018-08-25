У Тернополі відкрили пам’ятник Симону Петлюрі



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Фото: «Доба» Пам'ятник Петлюрі у Тернополі

Пам’ятник облаштували в однойменному сквері Симона Петлюри

В рамках святкування Дня Незалежності України у Тернополі відбулося урочисте відкриття пам’ятника головному отаману військ УНР Симону Петлюрі.

Як повідомляє місцеве видання «20 хвилин», пам’ятник облаштували на масиві «Сонячний» в однойменному сквері Симона Петлюри.

Зазначається, що автором проекту став місцевий архітектор Данило Чепіль.

«Постамент ми старалися зробити витонченим. У обличчі Симона Петлюри ми передали усю героїку нашого народу», - заявив він.

Видання повідомляє, що ініціаторами встановлення пам’ятного знаку були мешканці бульвару.

Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки.

До слова, 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України близько двох тисяч людей у вишиванках створили живий ланцюг на Потьомкінських сходах у середмісті Одеси.

Також у столиці пройшов масштабний забіг у вишиванках.