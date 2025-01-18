Дрони вчергове атакували Тульську область

На території промислових підприємств у Тульській області спалахнули пожежі

Губернатор заявив, що в регіоні спрацювала ППО

У Тульській області прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше 15 гучних вибухів. Згодом повідомили про те, що спалахнула пожежа.

У ніч проти 18 січня, місцеві пабліки написали, що вибухи почались близько другої години ночі.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив інформацію та заявив, що в регіоні спрацювала ППО. Також він додав, що на одному з промислових підприємств області сталось загоряння ємності пально-мастильних матеріалів.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 січня СБУ та Сили оборони уразили хімічні комбінати, нафтопереробний завод та склади аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ. Про це повідомляють джерела «Главкома» в СБУ.

За інформацією джерел, внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил Оборони було уражено:

Алексінський хімічний комбінат (Тульська область). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу;

склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі Енгельс у Саратовській області РФ. Дрони СБУ досягли цілей, палає і досі;

Саратовський нафтопереробний завод. Там зафіксовано масштабну пожежу.

Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

До слова, ввечері 17 січня дрони атакували Калузьку область. Внаслідок атаки було уражено Людинівську нафтобазу компанії «Калуганефтепродукт» у місті Людіново, Калужської області РФ.

Губернатор регіону Владислав Шапша повідомив, що в Людіново екстрені служби ліквідують наслідки атаки дронів.

За попередніми даними, постраждалих немає.