Хімкомбінат у Тульській області після атаки українських дронів призупинив роботу

Атаку на підприємство організували бійці Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій

Із Алексінського комбінату в Тульській області Росії, який уночі уразили українські безпілотники, евакуювали працівників. Підприємство призупинило роботу. Про це «Главкому» розповіли поінформовані джерела в Служб безпеки України.

Так, хімкомбінат уразили щонайменше 13 дронів. Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль – цех із виробництва пороху.

Приблизно о 13:10 на території заводу зафіксували повторний вибух. Це зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань.

Окрім цього, за даними джерел, вдалося також уразити Алексинську теплоелектроцентраль, там пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

⚡️Нові подробиці атаки дронів СБУ та ССО: Алексінський хімкомбінат вибухає та димить. Персонал евакуювали💥🔥 pic.twitter.com/gGzhiSwFCD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 9, 2024

Зазначимо, що атаку на це підприємство організували бійці Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій. Алексинський комбінат входить до корпорації «ростех» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу.

Раніше повідомлялося, що у Тульській області РФ атаковано хімкомбінат в місті Алексін.

Нагадаємо, міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників. Зокрема, 28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 – над територією Курської області, чотири – над територією Новгородської області, два – над територією Смоленської області, два – над територією Тульської області і по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.