Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Хімкомбінат у Тульській області після атаки українських дронів призупинив роботу

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хімкомбінат у Тульській області після атаки українських дронів призупинив роботу
Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль – цех із виробництва пороху
фото з відкритих джерел

Атаку на підприємство організували бійці Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій

Із Алексінського комбінату в Тульській області Росії, який уночі уразили українські безпілотники, евакуювали працівників. Підприємство призупинило роботу. Про це «Главкому» розповіли поінформовані джерела в Служб безпеки України.

Так, хімкомбінат уразили щонайменше 13 дронів. Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль – цех із виробництва пороху.

Приблизно о 13:10 на території заводу зафіксували повторний вибух. Це зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань.

Окрім цього, за даними джерел, вдалося також уразити Алексинську теплоелектроцентраль, там пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

Зазначимо, що атаку на це підприємство організували бійці Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій. Алексинський комбінат входить до корпорації «ростех» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу.

Раніше повідомлялося, що у Тульській області РФ атаковано хімкомбінат в місті Алексін. 

Нагадаємо, міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників. Зокрема, 28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 – над територією Курської області, чотири – над територією Новгородської області, два – над територією Смоленської області, два – над територією Тульської області і по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.

Читайте також:

Теги: вибух Міноборони Міноборони РФ боєприпаси порох

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Google закрив акаунти підприємства, яке збирає в РФ БпЛА
Google, Meta та TikTok забанили в соцмережах підприємство РФ, яке виробляло БпЛА
18 жовтня, 02:34
95 військових повернулось додому
Росіяни заявили про обмін полоненими з українською стороною
18 жовтня, 22:25
Військово-морські сили України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях
НАТО вперше випробувало українську бойову систему Delta під час навчань
21 жовтня, 18:42
Вночі РФ атакувала Київ дронами
Сили оборони за ніч знищили до півтори десатка БпЛА, які летіли на Київ – КМВА
25 жовтня, 07:35
Українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань
Білорусь готує військові навчання з Росією. Прикордонники оцінили загрозу
26 жовтня, 16:20
Лідери північних країн зробили важливу заяву
Спільна заява четвертого саміту Україна – Північна Європа у Рейк’явіку
29 жовтня, 01:38
Звіт ISW щодо ситуації на фронті
Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ мають успіх біля Часового Яру – карти ISW
6 листопада, 05:19
«Обмежено придатним» українцям потрібно пройти повторно ВЛК
«Обмежено придатним» потрібно повторно пройти ВЛК: у ТЦК назвали терміни
7 листопада, 01:20
групи керованих ракет зайшли на Київщину зі Сходу
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
Вчора, 05:39

Події в Україні

Росія у жовтні зазнала рекордних втрат із початку війни
Росія у жовтні зазнала рекордних втрат із початку війни
Хімкомбінат у Тульській області після атаки українських дронів призупинив роботу
Хімкомбінат у Тульській області після атаки українських дронів призупинив роботу
Мобілізація жінок: Верховна рада пояснила, що чекає на українок
Мобілізація жінок: Верховна рада пояснила, що чекає на українок
Сирський назвав найефективніші безпілотники в українській армії
Сирський назвав найефективніші безпілотники в українській армії
Росіянин, який воював у «Азові», пояснив, чому в РФ ненавидять українців
Росіянин, який воював у «Азові», пояснив, чому в РФ ненавидять українців
Захисники показали, на що спроможний новітній корвет «Іван Мазепа» (відео)
Захисники показали, на що спроможний новітній корвет «Іван Мазепа» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
421K
Маск зробив заяву про завершення війни в Україні
97K
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
97K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2024
6826
Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували
5941
Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву

Новини

Росіяни за добу 417 разів били по населених пунктах Запоріжжя
Сьогодні, 07:54
Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів у семи регіонах
Сьогодні, 07:30
США дозволили відправити військових підрядників в Україну, вартість Bitcoin побила рекорд: головне за ніч
Сьогодні, 07:02
Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували
Сьогодні, 06:18
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua