У відомому лелечому гнізді на Полтавщині оселилася нова пара замість Грицика й Одарки

У Леляках з’явилися нові господарі гнізда, за яким ведеться онлайн-спостереження

У відомому лелечому гнізді в селі Леляки Пирятинської громади оселилася нова пара птахів. Замість постійних «мешканців» Грицика та Одарки тепер там живуть лелеки, яких назвали Лель і Квітка, пише «Главком».

Як повідомляє ІРТ, зміни у гнізді зафіксували завдяки цілодобовому відеоспостереженню. За словами науковців, самець, який першим з’явився у гнізді, поводився так, ніби потрапив туди вперше – спочатку навіть не залишався там на ніч.

Згодом птах обжився, почав приносити гілки та інший матеріал і фактично «зайняв» гніздо. Невдовзі до нього приєдналася самка.

Нову пару назвали Лель і Квітка. Ім’я самця пов’язане з назвою села Леляки та слов’янською міфологією, а самку назвали Квіткою – за місцевою традицією.

Водночас науковці не виключають, що попередні «власники» гнізда ще можуть повернутися. Через затримку міграції лелек на Балканах це цілком ймовірно.

У такому разі між птахами може виникнути боротьба за гніздо. Якщо нова пара залишиться, перше яйце у гнізді може з’явитися вже напередодні Великодня. Спостереження за життям лелек триває.