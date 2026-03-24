Атака на Полтавщину: з'явилися фото наслідків

glavcom.ua
У Полтавському районі пошкоджено житлові будинки, готель і виробничі об’єкти
фото: ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі

Російські загарбники атакували Полтавську область. Дві людини загинули, ще сім – постраждали, серед них дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у Полтаві, а також Полтавському районі зафіксовані пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. Виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці.

фото: ДСНС

На місцях влучань працюють рятувальники, тривають роботи з ліквідації наслідків. Постраждалим надається необхідна допомога: залучені психологи ДСНС, які надають підтримку людям.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

фото: ДСНС

Крім того, у ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.

До слова, під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі.  Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

