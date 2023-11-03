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«Був тверезим, не порушував правил»: коментар нардепа, який насмерть збив дівчину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Був тверезим, не порушував правил»: коментар нардепа, який насмерть збив дівчину
Нардеп наголосив, що був тверезим, не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося
фото: Андрій Ніколаєнко/Facebook

Ніколаєнко запевняє, що усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР

Народний депутат України від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко підтвердив, що за кермом автомобіля, який збив на смерть 18-річну дівчину, був особисто він і пообіцяв всіляко сприяти слідству. Про це Ніколаєнко написав у Fаcebook.

«На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ... Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи», – написав Ніколаєнко.

Нардеп наголосив, що був тверезим, не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося.

«Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати…», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину. Правоохоронці повідомили, що водій автомобіля, рухаючись на трасі Київ – Чоп в с. Березівці Житомирського району у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

Станом на зараз триває з’ясування всіх обставин події, призначено ряд відповідних експертиз. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Теги: депутат смерть водій Mercedes Андрій Ніколаєнко аварія

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