«Був тверезим, не порушував правил»: коментар нардепа, який насмерть збив дівчину

Нардеп наголосив, що був тверезим, не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося

Ніколаєнко запевняє, що усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР

Народний депутат України від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко підтвердив, що за кермом автомобіля, який збив на смерть 18-річну дівчину, був особисто він і пообіцяв всіляко сприяти слідству. Про це Ніколаєнко написав у Fаcebook.

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«На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ... Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи», – написав Ніколаєнко.

Нардеп наголосив, що був тверезим, не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося.

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«Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати…», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину. Правоохоронці повідомили, що водій автомобіля, рухаючись на трасі Київ – Чоп в с. Березівці Житомирського району у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

Станом на зараз триває з’ясування всіх обставин події, призначено ряд відповідних експертиз. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.