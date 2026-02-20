Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі
фото: ДСНС

Ворожий БпЛА забрав життя людини та спричинив масштабну пожежу

Російські окупанти продовжують тероризувати цивільну інфраструктуру Харківської області. У ніч на 20 лютого ворожі безпілотники атакували територію Малинівської громади Чугуївського району, що призвело до загибелі людини та масштабних руйнувань на одному з підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Удар прийшов по території цивільного підприємства. Внаслідок влучання ворожого дрона сталася масштабна пожежа, яка охопила складську будівлю.

Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі фото 1
фото: ДСНС
Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі фото 2
фото: ДСНС

Площа займання склала близько 3000 квадратних метрів. Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами зруйнованих конструкцій рятувальники виявили фрагменти тіла однієї загиблої особи. Ще двоє людей дістали поранення.

Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі фото 3
фото: ДСНС

Попри постійну загрозу повторних ударів, на місці події продовжує працювати зведений загін екстрених служб.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано.

Під час аварійно-рятувальних робіт з-під уламків вилучили тіла 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Ще двоє людей зазнали поранень, серед них – 35-річна вагітна жінка, яку госпіталізували.

Читайте також:

Теги: Харківщина ДСНС безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підготовлені операції свідчать про зростання дальності та точності дронів Служби
Дрони Служби безпеки встановлюють рекорди далекобійності
Сьогодні, 12:39
Тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
11 лютого, 15:42
У Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих
У Богодухові оголошено триденну жалобу через вбивство трьох дітей та батька
11 лютого, 12:31
Ізюм та Балаклія на Харківщині залишились без світла через обстріл РФ
Ізюм та Балаклія на Харківщині залишились без світла через обстріл РФ
3 лютого, 04:45
Starlink стає непридатним для використання на швидкісних БпЛА, які Росія застосовує для атак
SpaceX зламала дронову тактику РФ: Starlink більше не допомагає атакам з повітря
1 лютого, 04:46
У Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства
Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв
28 сiчня, 09:49
Зруйнований вагон пасажирського потяга на Харківщині після удару ворога
З'явилися кадри перших хвилин після удару по потягу на Харківщині
27 сiчня, 22:33
У поїзді перебувало понад 155 пасажирів
Харківщина: загинуло четверо людей через удар РФ по пасажирському поїзду (оновлено)
27 сiчня, 21:55
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
27 сiчня, 14:28

Події в Україні

Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі
Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі
Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження окупантів
Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження окупантів
Росіяни просунулися на Донеччині
Росіяни просунулися на Донеччині
Сили оборони вразили пункти управління, склади та райони зосередження окупантів
Сили оборони вразили пункти управління, склади та райони зосередження окупантів
Розвідка розсекретила 31 судно «тіньового флоту» РФ та Ірану
Розвідка розсекретила 31 судно «тіньового флоту» РФ та Ірану
До Києва прибула міністерка закордонних справ Австрії
До Києва прибула міністерка закордонних справ Австрії

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua