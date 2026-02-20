Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі
Ворожий БпЛА забрав життя людини та спричинив масштабну пожежу
Російські окупанти продовжують тероризувати цивільну інфраструктуру Харківської області. У ніч на 20 лютого ворожі безпілотники атакували територію Малинівської громади Чугуївського району, що призвело до загибелі людини та масштабних руйнувань на одному з підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.
Удар прийшов по території цивільного підприємства. Внаслідок влучання ворожого дрона сталася масштабна пожежа, яка охопила складську будівлю.
Площа займання склала близько 3000 квадратних метрів. Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами зруйнованих конструкцій рятувальники виявили фрагменти тіла однієї загиблої особи. Ще двоє людей дістали поранення.
Попри постійну загрозу повторних ударів, на місці події продовжує працювати зведений загін екстрених служб.
Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано.
Під час аварійно-рятувальних робіт з-під уламків вилучили тіла 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Ще двоє людей зазнали поранень, серед них – 35-річна вагітна жінка, яку госпіталізували.
