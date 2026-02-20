Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі

Ворожий БпЛА забрав життя людини та спричинив масштабну пожежу

Російські окупанти продовжують тероризувати цивільну інфраструктуру Харківської області. У ніч на 20 лютого ворожі безпілотники атакували територію Малинівської громади Чугуївського району, що призвело до загибелі людини та масштабних руйнувань на одному з підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Удар прийшов по території цивільного підприємства. Внаслідок влучання ворожого дрона сталася масштабна пожежа, яка охопила складську будівлю.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Площа займання склала близько 3000 квадратних метрів. Під час пошуково-рятувальних робіт під завалами зруйнованих конструкцій рятувальники виявили фрагменти тіла однієї загиблої особи. Ще двоє людей дістали поранення.

фото: ДСНС

Попри постійну загрозу повторних ударів, на місці події продовжує працювати зведений загін екстрених служб.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих після нічної атаки російських терористів. Ворожий дрон влучив у житловий будинок, який було повністю зруйновано.

Під час аварійно-рятувальних робіт з-під уламків вилучили тіла 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Ще двоє людей зазнали поранень, серед них – 35-річна вагітна жінка, яку госпіталізували.